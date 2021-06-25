Літо – чудова пора, щоб зібратись з сім’єю та друзями на пікнік. Проте, щоб вилазка на природу була без проблем, варто до неї підготуватися. Факти ICTV розкажуть, що взяти з собою на пікнік.

Що беруть із собою на пікнік із їжі:

М’ясо на шашлик (наприклад, свинина, курятина, баранина). Замаринувати його краще вдома.

Гриби, цибулю, овочі, картопля, які можна запекти на грилі.

Бутерброди.

Свіжі овочі, фрукти та зелень.

Питна вода та інші напої.

Можна взяти ще якісь солодощі. Проте краще зовсім трохи, бо деякі десерти дуже швидко псуються на відкритому повітрі.

Їжі та напоїв не варто брати дуже багато. Розраховуйте так, щоб запаси з’їли і вам не довелось усе везти назад додому. Бо, найімовірніше, їжу доведеться викинути у смітник – влітку на свіжому повітрі вона швидко псується.

Які речі та спорядження взяти на пікнік:

Покривало, килимок, каремат чи будь-що інше, що зійде за підстилку.

За можливості складний стіл та стільці.

Намет або якусь велику парасолю для захисту від сонця чи дощу.

Мангал, гриль, шампури.

Вугілля, дрова, сокирку, рідину для розпалювання багаття, сірники, папір.

Тарілки, склянки, ложки, виделки, миски для салатів, ніж, консервний ключ, штопор, обробна дошка, терка.

М’ячі, ракетки для гри у бадмінтон, шахи, надувний круг та інші речі для розваг на природі.

Сміттєві пакети.

Також не забудьте на природу одягнути легкий світлий одяг, який вас закриє. Пам’ятайте, що це захист від кліщів, які зазвичай ховаються у траві, навіть якщо ви не у лісі.

З одягу теж варто взяти:

Капелюх.

Легку куртку.

Купальник.

Ще потрібний буде рушник, гумове взуття та сонцезахисні окуляри.

Окрім всього цього, на пікнік варто взяти засоби особистої гігієни та медикаменти:

Туалетний папір, сухі та вологі серветки.

Антисептик та медичні маски.

Засоби захисту від сонця та комах.

Бинт, ватку, пластир, перекис водню, зеленку.

Ранозагоювальний засіб.

Активоване вугілля.

Ліки від головного болю.

Жарознижувальні таблетки.

Протиалергенні засоби.

Ліки від болю у серці.

Тепер ви готові вирушати на пікнік і будь-яка непередбачувана ситуація не стане для вас проблемою. Гарно проведений час на природі з сім’єю та друзями гарантовано.