Що потрібно брати з собою у похід – список

Люди, які давно захоплюються туризмом, зазвичай знають, які речі можуть знадобитися під час походу. Однак для новачків збір похідного рюкзака може стати справжнім головним болем.
У похід точно не потрібно брати зайві речі – навіть невеликий багаж збільшить загальну вагу туристичного рюкзака. Факти ICTV підготували детальний список речей, які можуть стати у пригоді під час подорожі.
Обов’язковий список речей у похід
- аптечка (бинт, антисептик, медичний джгут, нашатирний спирт, засіб для захисту від сонця, крем проти комах, таблетки від головного болю, діареї та температури);
- набір металевого посуду (чашка, тарілка, ложка, складаний ніж), котел (знадобиться для приготування їжі);
- термосумка та термоконтейнер (у погану погоду завжди можна випити гарячого чаю або холодної води у спеку);
- сірники або запальничка (треба ж чимось розпалити багаття, якщо ви не вмієте добувати вогонь з каменів);
- палатка, спальний мішок або туристичний килимок;
- GPS-навігатор або компас (якщо ви погано знаєте місцевість, то вони допоможуть зорієнтуватися та повернутися додому);
- харчові продукти та вода (за бажанням можна взяти інші напої);
- туристичний рюкзак (у ньому зберігатимуться всі речі під час подорожі);
- взуття (спортивні кросівки допоможуть запобігти появі мозолів та захистять суглоби ніг від травм);
- гроші (якщо закінчиться їжа, тоді знадобиться готівка для поповнення запасів).
Які речі бажано взяти з собою
- засоби особистої гігієни (мило, маленькі пакетики з шампунем, зубну пасту та щітку, туалетний папір, вологі серветки та прокладки – для дівчат);
- одяг (футболку, сорочку з довгим рукавом для захисту від сонця, головний убір, білизну, теплу кофту, штани, шорти, шкарпетки);
- мобільний телефон та портативний зарядний пристрій;
- ліхтарик та батарейки;
- сумку на пояс для документів;
- сонцезахисні окуляри;
- голку з ниткою.
Що не потрібно брати у туристичний рюкзак
- книги (якщо хочеться почитати, краще скачати їх в електронному форматі на смартфон);
- техніку – ноутбук або планшет (може розбитися або зламатися у поході);
- зайву декоративну косметику (помаду або тональний крем);
- порцеляновий посуд (краще взяти металевий – він не розіб’ється під час першої нагоди);
- парасольку (для походу більше підійде дощовик – він займає менше місця та вбереже від дощу тент або туристичну палатку).
Список їжі для походу
- сухі супи у пакетиках;
- консерви (перед походом варто перевірити одного виробника, щоб бути впевненим в якості його продукції);
- сир (твердий сорт краще переживе жарку погоду, а взимку можна взяти плавлений);
- макаронні вироби, гречку або іншу крупу;
- зелень (петрушка, кріп) та овочі (огірки, помідори, картопля);
- цукерки (краще взяти льодяники);
- яйця (важливе джерело білка);
- сухарі (під час будь-яких погодних умов вони не зіпсуються).
З таких речей складається туристичний рюкзак, проте кожен сам вирішує, що взяти з собою у подорож. Факти ICTV бажають прекрасного походу на природу та незабутніх емоцій.