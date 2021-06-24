Що потрібно брати з собою у похід – список

Люди, які давно захоплюються туризмом, зазвичай знають, які речі можуть знадобитися під час походу. Однак для новачків збір похідного рюкзака може стати справжнім головним болем.

У похід точно не потрібно брати зайві речі – навіть невеликий багаж збільшить загальну вагу туристичного рюкзака. Факти ICTV підготували детальний список речей, які можуть стати у пригоді під час подорожі.

Обов’язковий список речей у похід

аптечка (бинт, антисептик, медичний джгут, нашатирний спирт, засіб для захисту від сонця, крем проти комах, таблетки від головного болю, діареї та температури);

набір металевого посуду (чашка, тарілка, ложка, складаний ніж), котел (знадобиться для приготування їжі);

термосумка та термоконтейнер (у погану погоду завжди можна випити гарячого чаю або холодної води у спеку);

сірники або запальничка (треба ж чимось розпалити багаття, якщо ви не вмієте добувати вогонь з каменів);

палатка, спальний мішок або туристичний килимок;

GPS-навігатор або компас (якщо ви погано знаєте місцевість, то вони допоможуть зорієнтуватися та повернутися додому);

харчові продукти та вода (за бажанням можна взяти інші напої);

туристичний рюкзак (у ньому зберігатимуться всі речі під час подорожі);

взуття (спортивні кросівки допоможуть запобігти появі мозолів та захистять суглоби ніг від травм);

гроші (якщо закінчиться їжа, тоді знадобиться готівка для поповнення запасів).

Які речі бажано взяти з собою

засоби особистої гігієни (мило, маленькі пакетики з шампунем, зубну пасту та щітку, туалетний папір, вологі серветки та прокладки – для дівчат);

одяг (футболку, сорочку з довгим рукавом для захисту від сонця, головний убір, білизну, теплу кофту, штани, шорти, шкарпетки);

мобільний телефон та портативний зарядний пристрій;

ліхтарик та батарейки;

сумку на пояс для документів;

сонцезахисні окуляри;

голку з ниткою.

Що не потрібно брати у туристичний рюкзак

книги (якщо хочеться почитати, краще скачати їх в електронному форматі на смартфон);

техніку – ноутбук або планшет (може розбитися або зламатися у поході);

зайву декоративну косметику (помаду або тональний крем);

порцеляновий посуд (краще взяти металевий – він не розіб’ється під час першої нагоди);

парасольку (для походу більше підійде дощовик – він займає менше місця та вбереже від дощу тент або туристичну палатку).

Список їжі для походу

сухі супи у пакетиках;

консерви (перед походом варто перевірити одного виробника, щоб бути впевненим в якості його продукції);

сир (твердий сорт краще переживе жарку погоду, а взимку можна взяти плавлений);

макаронні вироби, гречку або іншу крупу;

зелень (петрушка, кріп) та овочі (огірки, помідори, картопля);

цукерки (краще взяти льодяники);

яйця (важливе джерело білка);

сухарі (під час будь-яких погодних умов вони не зіпсуються).

З таких речей складається туристичний рюкзак, проте кожен сам вирішує, що взяти з собою у подорож. Факти ICTV бажають прекрасного походу на природу та незабутніх емоцій.