Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба мобілізував ресурси дипломатичної служби, щоб допомогти українцям, які застрягли у Греції через припинення діяльності однієї з найбільших грецьких туристичних компаній Mouzenidis Travel.

Наразі українське посольство та консульство працюють над вирішенням проблеми поселень в готелях та поверненням на Батьківщині, повідомили у МЗС.

У відомстві зазначають, що 25 та 26 червня відбудуться авіарейси сполученням Салоніки-Київ, Салоніки-Львів та Іракліон-Київ, які допоможуть понад 500 громадянам України повернутись на Батьківщину.

Для тих українців, які є клієнтами Mouzenidis Travel МЗС дали рекомендацію пораду обов’язково зв’язуватись із готелем та уточнювати справжність туру.

Проблема із Mouzenidis Travel в тому, що минулого тижня компанія надіслала усім своїм співробітникам листи у яких повідомила, що направила звернення до суду із ціллю досудової санації.

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Причиною звернення стали величезні борги, які утворились у компанії через припинення туристичного сезону 2020-2021 внаслідок пандемії коронавірусу.

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