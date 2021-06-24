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Факти / Lifestyle / Подорожі
Юлія Захарченко |

Єгипет спростив в’їзд у країну: що змінилося

Піраміда, пирамиды, піраміди, пирамида

Єгипет дозволив в’їзд у країну повністю вакцинованим проти коронавірусу туристам без ПЛР-тестів. Однак мандрівники повинні надати документ, що підтверджує проходження імунізації.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я та народонаселення Єгипту. Нові правила вже набрали чинності.

Водночас туристи мають бути вакциновані препаратами, які офіційно схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я або Єгипетське управління з лікарських засобів.

Однак у міністерстві підкреслили, що це не стосується мандрівників з країн, охоплених мутованими штамами коронавірусу.

Зокрема до таких відноситься Індія, Бразилія, Пакистан, Шрі-Ланка та понад 10 сусідніх держав. Люди, які прибувають з цих країн, навіть за наявності сертифікату про вакцинацію, повинні зробити в аеропорту експрес-тест на коронавірус.

Якщо він виявиться позитивним, тоді іноземці будуть змушені зробити ще один тест. Якщо другий тест також покаже наявність коронавірусу, тоді зараженого помістять у Covid-госпіталь.

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Джерело: Al Ahram

Фото: Pexels

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