З газом і мийкою: як подружжя з Києва зробило будинок на колесах за $5 тис.

Подорожі, на які не потрібно витрачати величезну суму грошей або заздалегідь купувати квитки на літак і поїзд. А також замислюватися про пошуки житла в іншому місті або країні. Тому що є свій будинок на колесах.

Сімейна пара з Києва Юлія та Дмитро є власниками автобудинку. Їхній бус складно не помітити на дорогах, оскільки він яскраво-жовтого кольору та з номерами Мрія.

Зовні їхній будинок на колесах обладнаний для безпечної та далекої подорожі. А всередині є все необхідне – газ, мийка, розетки, ліжко.

Дмитро сказав, що він облаштовував свій автобудинок по книзі, раніше це був звичайний дитячий автобус.

Така ідея до подружжя прийшла під час карантину, а почалося будівництво будинку на колесах із ідеї комфортного відпочинку, точніше, мрії. На її здійснення пішло понад року та $5 тис.

– Найдорожче – це сама машина. Це база, – сказав Дмитро.

Матеріали для підлоги, стін і ліжка подружжя купувало в звичайному будівельному магазині. Щось навіть подарували підписники, які надихнулися ідеєю пари.

– Один із наших підписників подарував нам сонячну панель, – поділився Дмитро.

Закохані зізнаються, що найскладніше в подорожах – дороги та пошук місця, де можна стати заночувати.

– Першу ніч було лячно спати. Ми тоді стали на заправці та я не могла заснути, – згадує Юлія.

Поки подружжя подорожує в тестовому режимі по 2-3 дні. З собою в поїздки вони беруть домашнього улюбленця – собаку на прізвисько Патончик.

Попереду в них поїздка західною Україною. Дмитро та Юля мріють у власному будиночку на колесах прокинутися під шум океану.

– Ми будемо брати іншу машину – європейську. Її переробимо в автодім та поїдемо в Європу – це наша мрія, – поділився Дмитро.

Фото: Mriya Vanlife