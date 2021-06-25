Велика Британія розширила список держав, мандрівники з яких змушені пройти обов’язковий карантин у готелі за свої кошти та здати два Covid-тести.

Про це повідомив міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Серед них шість країн, зокрема Туніс та Гаїті, які потрапили до червоного списку Британії. Нові обмеження набудуть чинності з 04.00 30 червня.

Водночас до зеленого списку потрапила низка інших держав. Серед них – Мадейра, Балеарські острови, декілька заморських територій Великої Британії та Карибські острови (включаючи Барбадос), Ізраїль та Єрусалим.

Міністр транспорту зазначив, що уряд планує згодом запровадити нові правила для вакцинованих туристів. Зокрема мандрівники зі згаданих країн, які повністю імунізувалися проти коронавірусу, згодом зможуть уникнути карантину.

Проте це нововведення перебуває зараз на етапі обговорення. Політик наголосив, що це відбудеться лише після виконання програми вакцинації населення у Великій Британії.