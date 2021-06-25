Стабілізація ситуації з Covid-19 дозволяє нормалізувати стандарти відпочинку і забезпечити для себе комфортні умови. До того ж, експерти відзначають, що карантин і численні обмеження сильно пригнічують людей, тому багато хто хоче просто розслабитися і відпочити.

Це значно підвищить попит на різні напрямки відпочинку.

Деякі європейські країни поки що закриті для українців. Необхідно мати сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест.

Але в якості альтернативи завжди можна знайти вигідний тур до Туреччини, Болгарії, Єгипту, Чорногорії й багатьох інших відомих українцям країн. Більшість туристичних курортів без проблем приймають гостей.

Куди відправляються українці?

Вже навесні спостерігаються істотні прирости. Наприклад, у травні збільшилася кількість туристів на 30% у порівнянні з попереднім роком, а в червні очікуване зростання становить до 40%.

Туреччина традиційно є лідером серед туристів, хоча є й інші напрямки:

Чорногорія;

Болгарія;

Хорватія;

Албанія;

Греція;

Грузія.

Складно виділити якийсь напрямок, який взагалі не актуальний. Як і раніше, популярними залишаються сезонні пропозиції та внутрішні тури по Україні.

Шрі-Ланка і Емірати відпадають, адже після прильоту необхідно здавати тести, до того ж кілька разів.

У Туреччині поки що немає росіян і європейців з ряду причин, відповідно, основний наплив туристів – з України. Тим більше, турецькі пропозиції досить вигідні.

На Туреччину і Єгипет зараз найприємніші ціни, що для українського туриста є великим сюрпризом.

Альтернатива завжди є, і це балканські країни. Тут дешевший сегмент, адже стандартну путівку на сім днів можна придбати від 12 до 18 тис.грн. Апартаменти і приватний сектор будуть значно дешевшими.

Де знайти тури для відпочинку?

Можна звернутися безпосередньо до туристичних операторів, але є альтернатива – знайти вибірку турів на спеціалізованому сайті.

Таким сайтом є майданчик Farvater.travel, де можна вказати особисті критерії та умови, після чого знайти необхідні тури і зробити бронювання.

Зібрано велику кількість інформації та враховано всі без винятку тури.

Кожен готель доповнений характеристиками і описами, передбачені фотографії та відгуки від реальних туристів, актуальні ціни і додаткова інформація.

Перш ніж робити бронювання, рекомендується заздалегідь зв’язатися з менеджерами і уточнити всі дані.