З 25 червня туристи з України, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, знову зможуть в’їхати до Німеччини. Однак громадяни повинні бути імунізовані препаратами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів.
Серед них – вакцини від фармацевтичних компаній BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. Водночас повну вакцинацію туристи повинні завершити щонайменше за 14 днів до подорожі.
Також українці з біометричним паспортом зможуть в’їхати без візи на територію країни. Водночас Німеччина поки не відкриває кордони для туристів з країн, де зафіксували нові штами коронавірусу.
Крім цього, мандрівники зобов’язані надати цифровий сертифікат вакцинації від Євросоюзу або інший документ, що підтверджує імунізацію, у цифровому або в паперовому форматі.
Бланк повинен бути заповненим на одній з п’яти мов, серед яких німецька, англійська, французька, італійська або іспанська. У документі повинен бути чіткий перелік інформації:
- ваші персональні дані (прізвище, ім’я, дата народження);
- дата імунізації проти коронавірусу;
- кількість отриманих доз вакцини;
- назва захворювання, від якого вакцинували;
- дані про медичного працівника або організацію, які зробили щеплення.
Джерело: посольство Німеччини в Україні