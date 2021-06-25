З 25 червня туристи з України, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, знову зможуть в’їхати до Німеччини. Однак громадяни повинні бути імунізовані препаратами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів.

Серед них – вакцини від фармацевтичних компаній BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. Водночас повну вакцинацію туристи повинні завершити щонайменше за 14 днів до подорожі.

Також українці з біометричним паспортом зможуть в’їхати без візи на територію країни. Водночас Німеччина поки не відкриває кордони для туристів з країн, де зафіксували нові штами коронавірусу.

Крім цього, мандрівники зобов’язані надати цифровий сертифікат вакцинації від Євросоюзу або інший документ, що підтверджує імунізацію, у цифровому або в паперовому форматі.

Бланк повинен бути заповненим на одній з п’яти мов, серед яких німецька, англійська, французька, італійська або іспанська. У документі повинен бути чіткий перелік інформації:

ваші персональні дані (прізвище, ім’я, дата народження);

дата імунізації проти коронавірусу;

кількість отриманих доз вакцини;

назва захворювання, від якого вакцинували;

дані про медичного працівника або організацію, які зробили щеплення.

Джерело: посольство Німеччини в Україні