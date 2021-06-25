Що брати з собою в Туреччину – речі та документи

У 2021 році Туреччина стала однією з найпопулярніших країн для відпочинку серед українських туристів. Люди нарешті можуть відпочити від буденності, спокійно позасмагати на сонці та дізнатися про культуру нової країни.

Які документи потрібні для перетину кордону та як правильно підготуватися до відпустки у Туреччині?

Документи для поїздки до Туреччини

Для туриста головний документ, який обов’язково має бути із собою – закордонний паспорт. Важливо не забути авіаквитки та медичне страхування.

Для перетину кордону Туреччини вам потрібно мати один з зазначених нижче документів:

негативний результат ПЛР-тестування на Covid-19, зроблений за 72 години до перетину кордону країни;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений за 48 годин до перетину кордону;

документ, який підтверджує, що особа перехворіла на Covid-19 протягом останніх 6 місяців;

документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведену не пізніше 14 днів до приїзду.

Прикордонникам варто надати один з наведених документів англійською мовою.

Також українцям необхідно мати заповнену форму Міністерства охорони здоров’я Туреччини в електронному або роздрукованому варіанті.

Крім цього, вам знадобиться путівка або бронювання на проживання у готелі. Якщо ви подорожуєте до Туреччини разом з дитиною, потрібно взяти її закордонний паспорт та свідоцтво про народження.

Також для дітей до 6 років не потрібно надавати негативний результат тестування на Covid-19.

Гроші

Під час відпустки потрібно бути готовим до непередбачуваних витрат. Для таких ситуацій варто підготувати додаткову суму, яку можна зберігати на банківській карті або у валюті.

Для поїздки до Туреччини краще підготувати додаткові 150-300$ на одну людину. Сума залежить від послуг, які надає готель, а також ваших фінансових можливостей.

Обміняти долари на турецькі ліри можна в пунктах обміну. Вони розташовані у містах, а також їх завжди можна знайти біля популярних курортних місць або готелів.

Аптечка

Перед відпусткою варто зібрати аптечку з таких медикаментів:

знеболювальні, протизапальні та антигістамінні препарати;

ліки від діареї та нудоти;

активоване вугілля;

пантенол;

перекис водню;

медична вата;

ліки від хронічних захворювань.

Також в аптечку варто покласти особисті засоби гігієни, зубну щітку та пасту, бритву та піну для гоління, гребінець та мініатюри шампуню та гелю для душу.

Для комфортного відпочинку на сонці підготуйте термальну воду та сонцезахисні засоби для тіла та обличчя.

Не забувайте про крем після засмаги. Він заспокоїть вашу шкіру після тривалого перебування на сонці та допоможе отримати рівну засмагу.

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Одяг у відпустку до Туреччини

Заздалегідь продумайте свої образи. Це можуть бути базові речі, які добре між собою поєднуються. Наприклад, біла футболка чудово виглядає як з джинсами, так і спідницями. Також варто покласти у валізу теплий светр, білу сорочку та одну сукню на вечірню прогулянку.

З мінімуму базових речей можна скласти багато стильних образів.

До валізи необхідно покласти пляжну сумку, сонцезахисні окуляри та капелюх. Краще взяти декілька комплектів купальників або плавок.

На відпочинку завжди обирайте максимально зручне взуття. Спакуйте із собою шльопанці, босоніжки та улюблені кросівки.