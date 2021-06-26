Плануєте подорож, проте не знаєте, як урізноманітнити свій відпочинок? Один з найкращих способів – велопрогулянка у мальовничих туристичних місцях України.

Наприклад, у Закарпатській та Київській областях є декілька колоритних природних зон, які чудово підійдуть для прогулянки на двоколісному транспорті. Факти ICTV підготували найкращі велосипедні маршрути України.

Голосіївський парк (Київ)

Голосіївський парк імені Максима Рильського розташований у південній частині Києва. Це місце – неймовірний лісовий масив з численними стежками, різноманітним рельєфом та казковим видом на природу.

Кожна стежка у цій місцевості – потенційний велосипедний маршрут. Досить лише сісти на двоколісний транспорт, крутити педалі та насолоджуватися красивими пейзажами.

Голосіївський парк – найкращий вибір для прогулянки на велосипеді. Свіже повітря, естетичні панорами, запах листя клена або липи – що може бути краще за такий відпочинок?

Закарпатське адажіо

Довжина цього маршруту – близько 150 км. На поїздку Свалява-Довге-Іза-Мукачево-Хуст потрібно буде виділити близько трьох днів, однак вони точно запам’ятаються на все життя. Дорогою можна буде побачити Долину нарцисів, Сваляву (місто мінеральних джерел), а також центр українського лозоплетіння – село Іза.

Крім цього, на місцевості немає сильних підйомів, вся дорога проходить через долини. Тому шлях через Закарпатську область прекрасно підійде для людей, які з велосипедом “спілкуються на Ви”.

Також маршрут проходить через Мукачево – найкраще туристичне місце на Закарпатті з незвичайною архітектурою, неперевершеною місцевою ратушею та соборами. Дорогою можна також побачити візитівку міста – замок Паланок.

Після цього – місто Хуст. Тут на туристів чекає ще одна порція насолоди – неймовірні гірські пейзажі порадують навіть “найвимогливіші” очі.

Томашевська акварель (Фастів)

Місто Фастів ідеально підходить для людей, які мають намір спокійно покататися. Однак цей маршрут досить короткий – за день можна об’їздити всю мальовничу місцевість.

Фастів розташований у Київській області – саме тут можна побачити багато гарної архітектури у поєднанні з незайманою природою.

Серед цікавих місць на шляху – дерев’яний водяний та кам’яний млини, палац Хоєцьких, зоопарк, Різоположенський монастир у стилі модерн та дерев’яна Покровська церква – візитівка Фастова.

Полонина Руна (Закарпатська область)

Цей маршрут підійде для досвідчених веломандрівників – його довжина сягає близько 150 км. Найкрасивіші місця дорогою – Невицький замок, гірський масив Руна, а також водоспад Воєводин заввишки близько 12 м, тобто приблизно як чотириповерховий будинок.

Чудові краєвиди цих місць заворожують туристів та залишають незабутні враження на все життя.

Також під час маршруту можна відвідати Ужгород з його синагогами та соборами, музеєм дерев’яної архітектури та церквою, зібраною без єдиного цвяха. Водночас на окрему увагу в місті заслуговують житлові будинки лемків, бойків та гуцулів, а також руїни Невицького замку.

Парк Київська Русь

Довжина шляху від Києва до парку Київська Русь – близько 60 км в один бік, тому маршрут більше підійде для велосипедистів, які активно катаються.

Якщо ви давно хотіли відчути себе козаком, постріляти з лука чи осідлати коня – то тут все це можна зробити, прихопивши з собою двоколісний транспорт.

На вихідних у цій місцевості є безліч розваг, а зупинитися на ніч можна в одному з найближчих сіл.

Факти ICTV бажають цікавих велосипедних поїздок та яскравих вражень, які залишаться з вами на все життя.