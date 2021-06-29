Відпочинок у Карпатах – це дивовижні краєвиди, гори, водоспади, ліс і свіже повітря, від якого перехоплює дух. Кожен, хто приймає відпочивальників, намагається чимось їх здивувати.

Варіантів для житла у Карпатах безліч. Можна знайти скромне помешкання від 200 грн. А можна відпочивати як на курортах Австрії чи Швейцарії, за 18 тис. грн.

Які розваги можна знайти поза готелем? Гід Дмитро Копилець 8 років влаштовує для туристів подорожі. Каже: варіантів, куди податися і що подивитися – дуже багато.

Сьогодні ви можете відпочивати в басейні, завтра поїхати на квадроциклі, післязавтра ви поїдете на рафтинг, потім підете в грибний тур.

Розпочати звісно можна з прогулянки у гори. Пішки, то, звісно безкоштовно, з гідом – 400 грн за день.

А можна, приміром, вирушити у гори на конях – 300 грн день, чи квадроциклах – 900 грн.

Рафтинг коштуватиме десь 450 грн з особи.

Від такої пригоди можна добряче зголодніти. Звичайний обід у кафе обійдеться в середньому 200 грн.

За додаткові гроші – 50 грн, вас можуть навчити готувати традиційні гуцульські страви.

Таємничого у Карпатах теж чимало. Вирушаємо на пошуки парку юрського періоду. І справжнього діючого грязьового вулкану, він розташований у селі Старуня. Знайти вулкан – ще той квест.

Але коли вже геть втомилися від пригод – час розслабитися.

Справжнє карпатське джакузі. Вода у чанах не проста, а джерельна. Її підігрівають на вогні і додають гірські трави. Таке задоволення коштує 1400 грн. Готують чан за 3 години до приходу гостей.

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