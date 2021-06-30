Три з чотирьох вакцин, які масово колють українцям – європейського дозволу не мають. Мова про індійську та корейську AstraZeneca. А також китайський CoronaVac. То чи не доведеться посидіти на карантині тим, хто мандрує в європейські країни, які пускають українських туристів.

Наш Андрій Борис сів за кермо та поїхав з Києва до Хорватії.

Про поїздку автомобілем у Хорватію я читав багато і давно хотів перевірити цей складний, але цікавий маршрут. В умовах карантину ця подорож, здається, ще важчою, але реальною – в’їзд до країни туристам не заборонений. Хоч і вимагає певної підготовки.

Перед поїздкою Андрій підготував увесь необхідний пакет документів – біометричний паспорт, ПЛР-тест, страховку на себе і на автомобіль, заброньований готель в Європі .

Готель обов’язково має бути оплачений – повністю або частково. Це можна зробити через популярні онлайн-сервіси резервації житла. Без цього вас можуть просто розвернути на кордоні.

Щоб дістатись Хорватії – потрібно транзитом подолати Угорщину. У перший день важливо доїхати поближче до кордону, та максимально заправити бак – в Україні пальне на 20-30% дешевше, ніж на Заході.

Другий день дороги і попереду найважча частина: треба пройти два кордони – спочатку угорський, потім хорватський.

На кордоні угорцям усі документи підійшли і вони пропустили Андрія.

Транзит Угорщиною проходить за певних умов. Їхати можна лише певним маршрутом та зупинятись лише на визначених заправках. Карту можна скачати з сайту місцевої поліції. На все у вас 24 години. За дотриманням усіх норм стежить поліція. За порушення штраф 300 євро.

Порівняно з угорським – хорватський пункт перетину видався дрібною формальністю, на все пішло менше 30 хв.

Важлива деталь – у Хорватії платні дороги і їх чимало, за кожен відрізок потрібно платити окремо – від 1 до 10 євро. Житло у Хорватії потрібно бронювати одразу, коли ви переходите кордон з Угорщиною. Виділіть на цю подорож трішки більше часу, особливо якщо їдете з дітьми. Тим паче, в цій країні є на що глянути.

На шляху з Хорватії в Чорногорію треба перетнути ще одну країну – Боснію і Герцеговину. За інформацією на сайті МЗС України, транзит через Боснію дозволений без затримки на її території. Але виявляється для перетину транзитом Боснії у бік Чорногорії є лише один шлях – це невеличкий відрізок неподалік хорватського Дубровніка.

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