Україна – це країна відкриттів та неймовірних пейзажів. А вихідні – можливість дослідити нашу чудову Батьківщину.

Одним із варіантів стане Харківська область, яка відкриє багато нового. Ви навіть і не здогадувались, що цей регіон може приховувати стільки прекрасних місць.

Факти ICTV розкажуть вам, куди поїхати у Харківській області на вихідних.

Кицівська пустеля

Це місце є унікальною природною зоною не лише у Харківській області, але і в Україні. Пустеля розташована у долині річки Сіверський Донець.

Раніше на цьому місці був військовий полігон, та і сьогодні тут інколи проводять навчання наші армійці. Від Харкова напівпустельна горбиста місцевість, що нагадує дюни, на відстані 50 км. Довжиною вона близько 5 км.

Відстань від Києва: 545 км

Приблизний час у дорозі автомобілем: 7 год

Як дістатись: спочатку потрібно їхати по шосе М03 до Харкова; далі у бік Чугуєва; поверніть на трасу Т2111; їдьте повз село Кочеток до Кицівки, поряд біля якої знаходиться пустеля.

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Гора Кременець

У Харківській області теж є гори. Одна із них – Кременець, яка отримала свою назву від каменю, з якого складається. Найвища точка гори – 218 м над рівнем моря.

Вона є геологічною пам’яткою природи, а з її вершини можна милуватись чудовими краєвидами. Як на долоні видно Свято-Преображенський собор, Святогірський монастир та річку Сіверський Донець.

Найцікавішим на горі Кременець є стародавні кам’яні скіфські ідоли, які звезли сюди ледь не з усієї області. Також тут є меморіал, присвячений Другій світовій війні.

Відстань від Києва: 620 км

Приблизний час у дорозі автомобілем: 8 год

Як дістатись: їдьте по шосе М03 повз Харків до Ізюму, у якому і знаходиться гора Кременець.

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Фельдман Екопарк

Цей парк користується великою популярністю серед харків’ян та туристів. Вхід безкоштовний.

Тут є місця для розваг та відпочинку. А також зоопарк, у якому до 300 видів тварин, зокрема і ті, що занесені до Червоної книги України. Загальна їх кількість складає близько 2 тис.

Відстань від Києва: 495 км

Приблизний час у дорозі автомобілем: 6,5 год

Як дістатись: їдьте по шосе М03 до Харкова; звідти до села Лісне, де і знаходиться екопарк.

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Солоне озеро

Це озеро утворилось унаслідок буріння газової свердловини ще у 1962 році. У результаті техногенної аварії бурова установка провалилася під землю. На тому місці утворився кратер, який заповнила ґрунтова вода.

На поверхню повимивало різні види солей, які зафарбували воду у синьо-зелений відтінок. Завдяки їм озеро і отримало свою назву – Солоне.

Відстань від Києва: 461 км

Приблизний час у дорозі автомобілем: 6 год

Як дістатись: їдьте по шосе М03 до Полтавської області, де вам потрібно буде звернути на автошлях Р11; далі доїдьте до села Піщанка; а звідти рухайтесь трасою М18 до Дегтярівки; потім дорогою Т2120 до Антонівки, де і буде знаходитись озеро.

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Краснокутський дендропарк

Цьому парку більше 200 років. Його заклав біолог Іван Каразін – брат засновника Харківського університету Василя Каразіна. І тепер у дендропарку ростуть корабельні, олівцеві, оцтові дерева та навіть ліани. Саме тут можна натрапити на понад 300 видів екзотичних рослин.

Також є озеро. Хоч купатись та ловити рибу у ньому заборонено, але помилуватись можна. Окрім того, по усьому дендропарку розкидані фігурки казкових персонажів.

Відстань від Києва: 445 км

Приблизний час у дорозі автомобілем: 6 год

Як дістатись: їдьте по шосе М03 до села Солониця; далі потрібно рухатись трасою Р42 до Опішні; потім їхати повз Колонтаєва до Краснокутська.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tetiana Bezmatieva (@master_mizantrop)

Здавалося б, звичайна Харківська область, але скільки цікавинок вона у собі приховує. Любіть Україну та досліджуйте її. Адже вона може відкритись вам абсолютно по-новому.