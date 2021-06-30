Під час планування літнього відпочинку не варто зупинятися тільки на морі. В Україні є багато мальовничих місць, де можна перезавантажитися та чудово провести відпустку. Відпочинок в горах є чудовою альтернативою для тих, хто хоче набратися нових сил та спокійно відпочити на свіжому повітрі.

Карпати приваблюють туристів увесь рік своєю красою та величезним вибором цікавих розваг.

Факти ICTV підготували добірку найкращих місць в Карпатах, куди можна поїхати влітку.

Буковель

Буковель вважається одним найпопулярніших курортів Карпат. Влітку це місце так само актуально серед туристів, як і взимку.

В теплу пору року тут можна покататися на оглядових підйомниках та помилуватися околицями, відвідати етнічні парки та покататися на гідроциклах.

У Буковелі кожен зможе знайти зайняття, яке йому буде до вподоби.

Також на території комплексу знаходиться штучне озеро Молодості біля підніжжя гір.

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Житло в Буковелі

В середньому ніч у готелі для двох людей буде коштувати 600 грн. За таку ціну гості отримують облаштовану кімнату з усіма необхідними меблями. У готелях Буковеля доволі часто розташовані басейни, біля яких можна позасмагати на сонці, а потім покупатися.

Ціна на окремі апартаменти починається від 1 тис. грн. Вона залежить від розташування самих апартаментів та зручностей, які вони пропонують гостям.

Яремче

Це туристичне місто, яке розташоване біля річки Прут. Яремче приваблює туристів демократичними цінами та чудовими краєвидами. Курорт пропонує великий перелік розваг: покататися на підйомниках або квадроциклах, а також спробувати себе у верховій їзді.

На території можна оглянути одну з найголовніших пам’яток міста – водоспад Пробій, а на схилі гори Маковиця можна завітати до справжньої карпатської сироварні та скуштувати продукти з овечого молока.

Через це колоритне місце проходить багато туристичних маршрутів. З доступних екскурсій можна виокремити: стежку Довбуша, водоспад Гук та гору Маковиця.

Також любителям активного відпочинку можна організувати підйом на Говерлу.

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Житло в Яремчі

Ціни за ніч у готелі починаються від 300 грн за двох. За такі гроші можна зняти бюджетний номер. Стандартний двомісний номер у готелі з вищим рівнем сервісу буде коштувати 1 тис. грн.

Апартаменти тут можна зняти за 800-1 500 грн.

Озеро Синевир

Це найбільше високогірне озеро в Україні з мальовничими краєвидами. Купатись в ньому заборонено, як і ловити рибу. Синевир займає площу близько 6 га, а його глибина сягає 19 метрів.

На території можна замовити оглядову екскурсію або покататися верхи на конях.

Поруч знаходиться Національний парк Синевир, гуляючи яким можна обійти озеро навколо й помилуватися перлиною Карпат із різних ракурсів.



На території національного парку розташований реабілітаційний центр для бурих ведмедів, у якому тварин, що знаходилися в неволі, готують до життя в природному середовищі.

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Житло у Синевирській поляні

Зняти номер тут можна за 600 грн, а оренда приватного котеджу коштуватиме від 1 тис. грн.

Верховина

Невеличке селище приваблює туристів прекрасними краєвидами та колоритною культурою. Тут можна дізнатися про традиції та обряди гуцулів та спробувати бринзу, яку виготовили на полонині.

Поблизу Верховини протікає річка Чорний Черемош, яка приваблює любителів активного відпочинку. На ній можна поплавати на байдарках або спробувати себе в рафтингу.

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Житло у Верховині

Ціни на житло починаються від 350 грн за ніч. Номер у готелі з високим рівнем сервісу можна зняти за 1 200 грн.

Косино

Це село відоме завдяки термальним водам, де можна відпочити та оздоровитися. Воно розташоване за кілометр від кордону з Угорщиною. На території є декілька басейнів з різною температурою. Термальна вода підіймається зі свердловини глибиною 1 190 м.

Там можна замовити SPA-процедури та попаритись у сауні. Також у Косині відкривається аквапарк.

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Зазвичай на території проводять один день, а потім вирушають до Ужгорода.

Житло у Косині

Ціни на оренду житла у приватному секторі починаються від 400 грн за добу. На території оздоровчого комплексу один день у готелі коштуватиме від 3 тис. грн.

У цю вартість входить проживання у готелі, купання в джерельних водах та харчування.