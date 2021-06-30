Через катастрофічний вплив глобальної пандемії коронавірусу, міжнародний туризм не відновиться щонайменше до 2023 року, а світова економіка може втратити понад $4 млрд.

Такий прогноз зробила Організація об’єднаних націй у своєму звіті.

Зазначається, що за 2020 рік туристична галузь та різноманітні пов’язані з нею сфери вже понесли збитки на $2,4 млрд, а цьогоріч втрати можуть бути приблизно такими ж.

У звіті також йдеться про те, що за 2020 рік кількість іноземних туристів впала на 73% (близько 1 млрд осіб), а за перший квартал 2021 року на 88%.

ООН очікує, що спочатку туризм почне відроджуватися у Сполучених Штатах Франції, Германії, Швейцарії та Великій Британії, а пожвавлення у сфері міжнародного туризму почнеться вже у другому півріччі 2021.

Читайте: Україна виходить із чергової угоди СНД: стосується сфери туризму

Найбільших збитків, на думку ООН, зазнали країни, у яких тільки почала активно розвиватись туристична галузь. Це такі регіони, як Північно-Східна і Південно-Східна Азія, Океанія, Північна Африка та Південна Азія.

Джерело: ООН