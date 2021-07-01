Щорічно тисячі туристів вирушають на Закарпаття, щоб побачити дику природу цієї місцевості та почути дзвінкі потоки води, оскільки саме тут розташовані найкращі водоспади України.

Женецький Гук, Шипіт та інші каскади Західної України варто побачити на власні очі, тому що таку красу навряд чи можна знайти в іншому місці.

Факти ICTV зібрали список водоспадів Карпат, які обов’язково потрібно відвідати під час подорожі на Закарпатті.

Женецький Гук

Женецький Гук розташований у Карпатах на річці Прут. Його висота – приблизно 15 метрів, проте туристи можуть почути водоспад здалеку.

Він досить молодий – створення Женецького Гука датується минулим століттям. Біля підніжжя річки Прут є ресторан з місцевою їжею та різні магазини, в яких продають сувеніри для туристів.

Найпопулярніший маршрут серед мандрівників – від міста Яремче або селища Ворохта до села Татарів. Далі рейсовим автобусом потрібно доїхати до повороту на Гук. Після цього непростий піший тур – від зупинки потрібно пройти близько восьми кілометрів. Однак майже всі туристи кажуть, що зусилля того варті.

Для походу з наметами у цій місцевості варто піднятися на вершину гір Хом’як та Синяк, а після цього спуститися до Гуку. Оскільки він розташований біля лісової місцевості, то комах тут багато – мандрівникам краще запастися кремом від комарів.

Ялинський водоспад

Найвищий в Україні (близько 25 м) Ялинський водоспад розташований у Рахівських горах. Інфраструктура тут не дуже розвинена, тому маршрут до цього місця непростий.

Від села Ділове у Закарпатській області потрібно їхати у бік Мармароського гірського масиву. У горах дуже багато крутих підйомів, тому краще вдягти зручні спортивні кросівки (за можливості навіть варто взяти з собою трекінгові палки).

Вісім кілометрів постійного підйому – непросте випробування для недосвідченого туриста. Якщо, крім гірської природи, вас цікавлять інші мальовничі місця, то їх можна знайти у селі Ділове, яке вважається офіційним центром Європи.

Шипіт

Шипіт – одне з найпопулярніших туристичних місць Закарпаття. Водоспад висотою приблизно 14 м розташований на схилах гірського масиву Боржава.

Тут щодня гуляє багато людей, оскільки влітку в околицях проводять фестивалі, а взимку поруч працюють гірськолижні курорти Пилипець та Подобовець.

До речі, саме від Пилипця найпростіше дістатися до Шипіту. Тут цілий рік працює підйомник, на якому можна спуститися навіть з велосипедом.

Інфраструктура у цій місцевості дуже розвинена, тому надовго залишитися наодинці з природою навряд чи вийде. Назад на залізничну станцію Воловець можна дістатися пішки або домовитися з місцевим водієм про поїздку на його авто за невелику плату.

Дзембронські водоспади

Це цілий каскад водоспадів, протяжність якого перевищує 80 м. Висота найвищого з них – близько 10 м. Раніше їх також називали Смотрицькі водоспади.

Дістатися сюди можна на автобусі Верховина – Дземброня. Водоспади розташовані між селом Дземброня та горою Піп Іван. Подорож краще поєднати з підйомом на одну з найближчих вершин – місцева краса цих місць приваблює тисячі туристів щороку.

Однак для пішої прогулянки варто надягти взуття з неслизькою підошвою – особливо будьте обережні на мокрих каменях. Порада – не варто зупинятися біля найпершого каскаду. Найгарніші місця розташовані вище за течією.

Прутський водоспад

Його також називають Говерлянським, оскільки він розташований на шляху до вершини Говерли. Водоспад складається з шести каскадів загальною висотою близько 80 м.

Знайти його нескладно – він розташований у смт Ворохта, повз якого проходять найпопулярніші туристичні маршрути. З туристичної бази Заросляк потрібно йти приблизно 2,5 км – цей маршрут займе менш як годину.

Похід у цю місцевість краще поєднати з підйомом на найвищу гору України – Говерлу, висота якої становить 2 061 м.