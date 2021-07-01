До Хорватії на авто: недорогий відпочинок на морі

Влітку, особливо, в піковий період (липень-серпень) варіантів недорогого відпочинку на морі небагато. Турецький ALL-inclusive набрид, до того ж туди повернулись російські туристи, а на вітчизняні пляжі не тягне.

Тож я вирішив перевірити новий маршрут про який давно читав: в Хорватію автомобілем.

Які документи потрібно підготувати?

Хорватія офіційно дозволяє в’їзд в країну туристам. Хоча є певні умови.

Окрім звичайного набору документів (біометричний паспорт, посвідчення водія, технічний паспорт, автомобільна і медична страховка), я за 72 години до в’їзду здав ПЛР-тест (підійде і експрес-тест, але для автомобільної подорожі не раджу, можете просто не встигнути – його термін дії 48 годин) та забронював і ОПЛАТИВ (це важливо, без проплати вас можуть не пустити) проживання в Хорватії.

Для бронювання житла я скористався сервісом booking.com, альтернативні hotels.com чи airbnb.com – теж ок. Повний опис умов в’їзду в країну ви можете знайти на спеціальному сайті МЗС України, на якому регулярно оновлюються дані tripadvisor.mfa.gov.ua.

Що на кордонах?

Хоча всі документи у мене були на руках я все одно не був упевнений, що мене пустять. Знайомі лякали тим, що у прикордонників дуже вибірковий підхід до туристів і вони можуть просто відмовити безпосередньо на пункті пропуску.

Особливо це стосується угорців. Угорщина – країна, яку вам треба перетнути транзитом на шляху до Хорватії. Для усіх транзитників працює два пункти пропуску Тиса і Лужанка. Я поїхав на останній.

На кордоні кілька автомобілів, здебільшого це заробітчани. З українського боку пропустили за кілька хвилин, а от з угорського очікування затягнулось на п’ять годин.

Як нам пояснили ми потрапили на перезмінку тамтешніх митників. І усе це на спеці +30. Врешті угорці мене пропустили – до документів особливо питань не було.

Транзит через Угорщину: нюанси

На кордоні на лобове скло автомобіля ліплять наліпку з написом – Only for transit (Лише для транзиту).

Автомобілям з такими наліпками дозволено їхати лише визначеним маршрутом і зупинятись на певних заправках. Карту видають на кордоні, її також можна скачати з сайту угорської поліції.

За дотриманням усіх вимог слідкує місцева поліція. За порушення погрожує штраф. Який саме офіційної інформації немає, утім як нам повідомили люди на кордоні це біля 300 євро.

Для транзиту Угорщини закон дає 24 години. Я зробив це за шість – на щастя дороги в країні чудові.

Хорватія: WOW-країна

Порівняно з угорським кордоном хорватський виявився простою формальністю. На його прохід у мене пішло менше 30 хвилин. Місцеві прикордонники лише перевірили паспорти і ПЛР-тести.

У Хорватії я вирішив зупинитись у місті Пула. Це курорт на півострові Істрія.

Але насправді це було помилкою – дорога виявилась дуже важкою, того дня я за кермом провів 17 годин. Варто бронювати перше житло в Хорватії одразу біля кордону з Угорщиною, щоб перепочити.

Хорватія – країна, де просто зашкалює концентрація красивих краєвидів. Уся прибережна лінія (1,777 кілометрів) це низка казкових міст і містечок з будиночками вкритими червоною черепицею, обвислих скель і неймовірних пляжів.

Виділіть на подорож країною більше часу, щоб насолодитись цими видами.

Як подорожувати в інші Балканські країни?

Основна мета моєї подорожі була перевірити, як все таки працюють кордони. Я вирішив поїхати з Хорватії в Чорногорії – теж популярний напрямок для відпочинку на Адріатиці.

Читайте Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України

Офіційно ця країна не вимагає ані ПЛР-тестів, ані ізоляції. Та для того, аби потрапити в Чорногорію суходолом треба пройти транзитом Боснію і Герцеговину. А там як виявилось потрібно показувати тести.

Свіжого ПЛР у мене не було тож боснійці на кордоні мене відправили назад у Хорватію. Я вже готувався вранці здавати новий тест, втім хорватські прикордонники пояснили, що для проїзду в Чорногорію без тесту є один транзитний шлях через боснійське місто Неум.

Єдиний нюанс – на території Боснії і Герцеговини не можна взагалі зупинятись.

Чорногорія VS Хорватія

Чорногорія на відміну від Хорватії не член ЄС. І це одразу відчувається – брудні узбіччя, інфраструктура нерозвинута. Але країна дешевша, компактніша (з одного кінця узбережжя в інше можна проїхати за дві з половиною години) і не менш живописна.

З Чорногорії я повертався додому вже через гірську частину країни. Скажу вам так – Швейцарія відпочиває.

Їхав назад я через Сербію і потім знову Угорщину. Кордони пройшов відносно швидше – при поверненні менше контролю. Загалом я проїхав майже п’ять тис. км.

До Хорватії на авто: недорогий відпочинок на морі / 2 фотографии

Скільки це коштує?

За вісім днів на пальне, платні дороги і транзитні готелі на двох людей (поїздка була з оператором) я витратив 14,500 грн (з них 2600 грн. це платні дороги, найбільше їх у Хорватії, зате немає в Чорногорії і власне в Україні, ще стільки ж на готелі і решта це пальне).

Пальне в усіх балканських країнах коштує однаково дорого, тому важливо максимально заправити бак ще на виїзді з України. Для порівняння лише авіаквитки на двох з Києва до Пули цього літа вам обійдуться мінімум в 11, 500 грн.

Якщо порівнювати з авіа то подорожувати автомобілем відносно дешево. Хоча і важко, особливо в такому темпі з яким пересувався я. Та якщо вам хочеться пригод і краєвидів така подорож однозначно вам буде по-душі .