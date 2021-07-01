Google склав рейтинг найбільш популярних місць літнього відпочинку 2021 серед українців за двома напрямками: Україна та за кордон.
Серед вітчизняних курортів за останні три місяці українці найбільше шукали в Google такі міста:
- Бердянськ;
- Залізний Порт
- Коблеве
- Затока
- Кирилівка
- Одеса
- Арабатська Стрілка
- Сєдове
- Скадовськ
- Щасливцеве
Затребуваність відпочинку на Чорному морі та інших українських курортів стрімко зросла у зв’язку з карантинними обмеженнями на в’їзд, які запровадили у багатьох популярних для відпочинку країнах.
Але останнім часом для громадян України почали відкривати все більше і більше напрямків, тож пропорційно цьому зростає і кількість запитів щодо відпочинку за кордоном у пошуковику.
Топ-10 закордонних напрямків для відпустки 2021 за останні три місяці в Google:
- Туреччина;
- Кіпр;
- Албанія;
- Болгарія;
- Чорногорія;
- Хорватія;
- Греція;
- Єгипет;
- Грузія;
- ОАЕ.
На сьогодні Україна не входить до списку Єврокомісії країн безпечних для подорожей, тож кордони ЄС поки залишаються закритими.
1 липня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Україна може ввійти до цього переліку вже через два тижні.
Джерело: Google