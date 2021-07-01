Google склав рейтинг найбільш популярних місць літнього відпочинку 2021 серед українців за двома напрямками: Україна та за кордон.

Серед вітчизняних курортів за останні три місяці українці найбільше шукали в Google такі міста:

Бердянськ;

Залізний Порт

Коблеве

Затока

Кирилівка

Одеса

Арабатська Стрілка

Сєдове

Скадовськ

Щасливцеве

Затребуваність відпочинку на Чорному морі та інших українських курортів стрімко зросла у зв’язку з карантинними обмеженнями на в’їзд, які запровадили у багатьох популярних для відпочинку країнах.

Але останнім часом для громадян України почали відкривати все більше і більше напрямків, тож пропорційно цьому зростає і кількість запитів щодо відпочинку за кордоном у пошуковику.

Топ-10 закордонних напрямків для відпустки 2021 за останні три місяці в Google:

Туреччина;

Кіпр;

Албанія;

Болгарія;

Чорногорія;

Хорватія;

Греція;

Єгипет;

Грузія;

ОАЕ.

На сьогодні Україна не входить до списку Єврокомісії країн безпечних для подорожей, тож кордони ЄС поки залишаються закритими.

1 липня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Україна може ввійти до цього переліку вже через два тижні.

Джерело: Google