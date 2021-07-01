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Софія Зінов'єва |

Google склав рейтинг найпопулярніших місць для відпочинку влітку в Україні та за кордоном

Відпочинок

Google склав рейтинг найбільш популярних місць літнього відпочинку 2021 серед українців за двома напрямками: Україна та за кордон.

Серед вітчизняних курортів за останні три місяці українці найбільше шукали в Google такі міста: 

  • Бердянськ;
  • Залізний Порт
  • Коблеве
  • Затока
  • Кирилівка
  • Одеса
  • Арабатська Стрілка
  • Сєдове
  • Скадовськ
  • Щасливцеве

Затребуваність відпочинку на Чорному морі та інших українських курортів стрімко зросла у зв’язку з карантинними обмеженнями на в’їзд, які запровадили у багатьох популярних для відпочинку країнах.

Але останнім часом для громадян України почали відкривати все більше і більше напрямків, тож пропорційно цьому зростає і кількість запитів щодо відпочинку за кордоном у пошуковику.

Топ-10 закордонних напрямків для відпустки 2021 за останні три місяці в Google:

  • Туреччина;
  • Кіпр;
  • Албанія;
  • Болгарія;
  • Чорногорія;
  • Хорватія;
  • Греція;
  • Єгипет;
  • Грузія;
  • ОАЕ.

На сьогодні Україна не входить до списку Єврокомісії країн безпечних для подорожей, тож кордони ЄС поки залишаються закритими.

1 липня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Україна може ввійти до цього переліку вже через два тижні.

Джерело: Google

Фото: Depositphotos

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