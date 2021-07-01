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Максим Зайченко |

Проблему з відправленням літаків до Туреччини з України вже вирішили – МЗС 

Проблему з відправленням літаків до Туреччини з України вже вирішили – МЗС 

Проблему з відправленням літаків до Туреччини з України вже вирішили. У країну вже почали відправляти літаки. 

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter. 

Літаки вилітатимуть відповідно до оновленої польотної програми. 

– За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми. Прохання до українських пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника, – написав Ніколенко. 

Нагадаємо, сьогодні в міжнародному аеропорту Бориспіль перенесли п’ять рейсів через відсутність дозволу з боку Туреччини. Представники аеропорту заявили, що затримка рейсів сталася з причин, на які вони не можуть вплинути. 

Ймовірною причиною затримки рейсів могла бути пожежа, яка сталася в аеропорту Бодрума 30 червня.

Фото: Pexels

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