Проблему з відправленням літаків до Туреччини з України вже вирішили. У країну вже почали відправляти літаки.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.

Літаки вилітатимуть відповідно до оновленої польотної програми.

– За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми. Прохання до українських пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника, – написав Ніколенко.

❗️За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми. Прохання до ???????? пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 1, 2021

Нагадаємо, сьогодні в міжнародному аеропорту Бориспіль перенесли п’ять рейсів через відсутність дозволу з боку Туреччини. Представники аеропорту заявили, що затримка рейсів сталася з причин, на які вони не можуть вплинути.

Ймовірною причиною затримки рейсів могла бути пожежа, яка сталася в аеропорту Бодрума 30 червня.