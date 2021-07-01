Проблему з відправленням літаків до Туреччини з України вже вирішили. У країну вже почали відправляти літаки.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.
Літаки вилітатимуть відповідно до оновленої польотної програми.
– За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми. Прохання до українських пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника, – написав Ніколенко.
❗️За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми. Прохання до ???????? пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника.
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 1, 2021
Нагадаємо, сьогодні в міжнародному аеропорту Бориспіль перенесли п’ять рейсів через відсутність дозволу з боку Туреччини. Представники аеропорту заявили, що затримка рейсів сталася з причин, на які вони не можуть вплинути.
Ймовірною причиною затримки рейсів могла бути пожежа, яка сталася в аеропорту Бодрума 30 червня.