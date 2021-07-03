Словаччина змінила правила в’їзду для українців

За даними Держприкордонслужби, Словаччина змінила правила в’їзду для туристів, які прямують з держав, що входять до червоного списку (країн зі значним поширенням коронавірусу).

Серед них також і Україна. Тепер мандрівники зобов’язані попередньо зареєструватися на спеціальному веб-сайті.

Держприкордонслужба порадила громадянам пройти реєстрацію на онлайн-ресурсі до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску через погане інтернет-покриття це неможливо зробити.

Доступу до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску також немає. Це стосується також громадян, які прямують у Словаччину потягом через пункт пропуск Чоп (Страж) – Чієрна-над-Тісоу.

Туристи, які поїдуть на територію Словаччину потягом та не виконають нові правила в’їзду (не пройдуть реєстрацію на сайті), не зможуть потрапити у країну. Повернення мандрівників на територію Україні буде ускладненим через графік руху потягів.

Також з 19.00 (середньоєвропейського часу) 5 липня у громадян країн-членів Європейського союзу перевірятимуть цифрові Covid-картки (через мобільний додаток).

Держави-члени Євросоюзу видають своїм громадянам такі картки як сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу, проведення тесту (ПЛР або на антиген), а також як довідку про перенесене захворювання.