Курортний острів Балі в Індонезії поки не будуть відкривати для іноземних туристів. Уряд країни відмовився від своїх планів через коронавірус.

Влада мала намір відкрити острів до кінця липня, але на плани вплинуло погіршення епідемічної ситуації.

Зокрема, на Яві та Балі ввели нові обмеження щодо роботи магазинів і пересування, щоб зупинити зростання числа випадків Covid-19 і стримати поширення заразного штаму Дельта.

– З цим варіантом Дельта неможливо знову відкрити (Балі для іноземних туристів). Тому ми більше про це не думаємо, – заявив міністр з морських справ та інвестицій Індонезії Лухут Панджаітан.

За його словами, уряд зосередив увагу на скороченні числа випадків коронавірусу, водночас намагаючись якнайшвидше вакцинувати індонезійців.

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Останнім часом Індонезія зіштовхується з погіршенням ситуації з коронавірусом. Місцеві лікарні борються зі стрімко зростаючою кількістю нових випадків на тлі браку відділень інтенсивної терапії та кисневих резервуарів. У неділю в країні зареєстрували рекордний рівень смертності та 27 233 нових випадки Covid-19.

Джерело: The Jakarta Post