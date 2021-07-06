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Факти / Lifestyle / Подорожі
Юлія Захарченко |

32% українців проведуть відпустку вдома – опитування

32% українців проведуть відпустку вдома – опитування

Українська дослідницька компанія Gradus Research провела опитування щодо планів українців на літній сезон 2021. Чи планують громадяни повноцінний відпочинок, попри карантин, чи все ж таки існують обмеження для подорожей?

Куди хочуть поїхати відпочивати респонденти та які ключові фактори під час вибору місця для відпочинку, чи змінилися бюджети на відпустку у 2021? Читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Літні відпустки з подорожами у 2021 році планують лише 43% українців. Серед них 28% громадян планують повноцінну подорож, 15% людей мандруватимуть за скороченим маршрутом через карантин.

Водночас 22% громадян України хочуть відпочити, проте без подорожей. Ще 20% респондентів планують повністю відмовитися від відпустки через карантинні обмеження.

30% українців, які планують літній відпочинок, проведуть його вдома або на дачі за містом. На українських курортах мають намір відпочити 50% громадян, у місті – 23% респондентів, а за кордон поїдуть 18% українців.

Скільки українців планують літній відпочинок 2021, попри карантин – дослідження

Українці обирають місце для відпочинку з огляду на декілька критеріїв. Найважливіший – це ціна (64% громадян), особистий досвід (42% респондентів), відгуки знайомих (37% людей), репутація місцевості (34%) та відгуки в інтернеті (21% опитаних).

Якщо порівнювати бюджет для відпочинку сьогодні та у допандемічні часи, то 31% громадян України зазначають, що витрати зросли, а ще 27% опитаних вважають, що витрати ніяк не змінилися.

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Опитування також показало, що відсутність відпустки (або скорочений відпочинок) впливає на працездатність та емоційний стан людини. Це характерно переважно більше для жінок (42%), ніж для чоловіків (25%).

Особливість відпочинку 2021 – це питання карантинної безпеки на курортах та в готелях, які охоплюють кількість відпочиваючих, заходи гігієни, наявність вакцинації у персоналу та проведення регулярних тестів.

Водночас лише 23% опитаних вказали цей фактор як важливий для вибору місця відпочинку. Для 26% українців карантин та протиепідемічна безпека майже не впливають на рішення, а для 46% опитаних це впливає у певних межах, проте не має вирішального значення.

Дослідження провела компанія Gradus Research методом самозаповнення анкети у мобільному додатку gradus.app. Опитування провели 16 червня 2021 року, вибірка – 1 тис. респондентів. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 тис. мешканців у віці 18-60 років за статтю, розміром населеного пункту та регіоном.

Джерело: Gradus Research

Фото: Depositphotos

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