Україна опустилася з 35-го на 37-е місце в індексі паспортів до початку III кварталу 2021 року. Водночас країна домовилася за цей час з Новою Каледонією про скасування візових обмежень.

Про це свідчать дані індексу паспортів Henley & Partners.

У компанії зазначають, що попри формальні позиції країн в індексі паспортів, фактична кількість відкритих для власників паспортів країн помітно менша через обмеження, введені через пандемію.

Володарі українського паспорта можуть подорожувати без візи або візою після прибуття до 137 країн світу.

Водночас інші країни колишнього СРСР практично не змінили своїх позицій, а рух в рейтингу відбувся через зміни в позиціях інших держав.

Так, Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Білорусь і Грузія не змінили своїх позицій і не укладали договорів про безвізовий режим за цей період. Росія отримала безвізовий режим з Албанією, але перемістилася з 48-го на 51-е місце в індексі.

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Паспорт Японії зберіг перше місце в рейтингу – він дає можливість подорожувати до 193 країн без візи або з візою після прибуття.

На другому місці Сінгапур. Володарі паспорта цієї країни мають безвізовий доступ до 192 країн.

Південна Корея і Німеччина ділять третє місце з безвізовим доступом до 191 країни.

Що стосується карантинних обмежень, то в компанії відзначають, що міжнародна мобільність відновилася лише на 12% від рівня 2019 року.

– Посилення ізоляціонізму і тенденція до деглобалізації, безсумнівно, матимуть серйозні наслідки, зокрема у вигляді подальшого збитку світовій економіці, значного скорочення міжнародної мобільності та обмежень людей у виборі для своїх сімей і бізнесу, – заявив глава ради директорів Henley & Partners Кріс Келін.

Джерело: Henley & Partners