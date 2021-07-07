Одне з найпопулярніших місць серед українських відпочивальників – Затока. Номер стандарт у пристойному готелі на першій лінії, з усіма зручностями – стартує від 1 тис. грн на двох.

Економний номер без кондиціонера – обійдеться десь у 500-900 грн на двох. Чим далі від моря і чим менше у вас вимог до комфорту – тим менша ціна. Легендарний дерев’яний будиночок, наприклад, можна зняти за 300 грн.

У Чорноморському, Фонтанці, Санжейці та інших навколишніх селах ціни такі ж, як і у перлині біля моря. Двомісний номер чи однокімнатна квартира у цьому сезоні обійдеться мінімум від 1 до 1,5 тис. грн на добу. Сніданок на одного – у середньому 150-200 грн.

Відпочивати можна на гемпінгу. Це місце для тих, хто хоче відчути атмосферу наметової романтики, але з душем, кондиціонером та комфортним ліжком.

Такий варіант на сім’ю з трьох людей у високий сезон коштує 1.5 тис. грн. Комфортабельніший міні-будинок обійдеться у 2,5 тис. грн на родину з чотирьох людей.

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Середній чек за обід у глемпінгу, без вишуканих страв – від 150 грн на людину. Гурманам доведеться витрачати більше.

Головна фішка глемпінгу – не комфортабельні намети з басейном та смачною їжею, а спокій, краєвиди та чисте море.

Якщо вам стане нудно, завжди можна заїхати на більш людні узбережжя і зарядитися адреналіном. Екстремальний хіт сезону – флайборд, на якому можна злетіти на висоту 5-ти поверхового будинку. Розвага коштує 1,2 тис. грн за 15 хвилин.

Для більш стриманих завжди є класика – прокати гідроциклів. Коштує така розвага від 400 грн за п’ять хвилин. Вартість прогулянки на парашуті – 1,5 тис. грн за двох осіб.

Також в Одесі працює вилов риби, яку можна одразу і приготувати.

У місті зараз спекотно, але на морі завжди прохолодно, тому можете покататися на човнах та порибачити.

Рибалки пропонують дві опції: любительську і професійну – фішинг сафарі.

Ця рибалка коштує 700 грн і ми за три години ходимо ловимо рибку, а фішинг сафарі коштуватиме 900 грн, – розповідає рибалка Андрій Федчук.

Після риболовлі можна приготувати їжу на мангалі. Це коштує 700 грн з людини.

Одеса дуже передбачувана, гостинна, хитра, і здається, вже нічим не здивує, але якщо знайти до неї правильний підхід, вона забезпечить вас незабутніми враженнями.

Вихідні на Чорному морі

Українці зібрались на відпочинок в Одесі. Місто готується зустрічати туристів, які вирішили провести три вихідних на березі Чорного моря. Наразі готелі міста заповнені на 90-95%.

Останні два роки через пандемію коронавірусу люди частіше обирають тур вихідного дня, тоді як раніше їхали на море на тиждень-два.