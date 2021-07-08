Куди поїхати на День незалежності 2021

День Незалежності українці святкуватимуть у вівторок, 24 серпня. Однак, якщо у вас вийде отримати вихідний 23 серпня, можна сміливо вирушити в міні-відпустку на кілька днів.

Ба більше, на багатьох українських курортах з цієї нагоди готують пишні святкування.

Кінець серпня – особливий час для відпочинку на морі. Відпочиваючих не так багато, та й погода більш лояльна.

Відпочинок у Бердянську

Бердянськ розташувався біля берегів Азовського моря. Серед його плюсів – температура води, яка на 2-3° вища, ніж в Чорному морі. Ця різниця дуже важлива, особливо для тих, хто планує вирушити на відпочинок з дитиною.

Де відпочити на морі в День Незалежності: ціни, розваги та підводні камені / 4 фотографии

Ціни на відпочинок у Бердянську. Можна знайти апартаменти в готелях і базах відпочинку від 300 грн за ніч на одну людину. Щоб отримати середній комфорт і сніданок, готелі обійдуться в 400-900 грн за ніч. Є й готелі від 1 тис. грн. Також можна орендувати кімнату або ліжко у місцевих жителів за 100-200 грн.

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Розваги в Бердянську:

Колесо огляду Міраж (50 грн).

Аквапарк Мис доброї надії (від 230 грн до 590 грн).

Зоопарк Сафарі (150-200 грн).

Водні розваги – серфінг, кайт, банан, водний скутер, парашут (від 50 до 1,6 тис. грн).

Прогулянки на катері (від 50 грн).

Мінуси відпочинку в Бердянську. У 2021 році відпочивальники масово почала скаржитися на величезну кількість морських бліх, через яких складно довго перебувати у воді. Також серед традиційних скарг – висока вартість проживання і поганий сервіс за таку ціну.

Відпочинок у Кирилівці

Кирилівка також один із найпопулярніших курортів в Україні. Хоча варто зазначити, цінники тут іноді вищі, ніж в тому самому Бердянську.

Де відпочити на морі в День Незалежності: ціни, розваги та підводні камені / 4 фотографии

Ціни у Кирилівці. Найдешевший відпочинок тут обійдеться від 100 до 250 грн за ніч. Також є багато баз відпочинку, де одній людині доба коштуватиме 250-450 грн. Туристи, які звикли до певного комфорту, повинні будуть викласти від 500 до 1 тис. грн за ніч в готелі. Є і преміум-сегмент – понад 1 тис. грн.

Розваги у Кирилівці:

Луна-парк Адреналіншоу (ціни на атракціони від 50 до 80 грн).

Дельфінарій Оскар (220-270 грн, додаткові послуги – від 100 до 3 тис. грн).

Аквапарк Острів скарбів (від 570 до 590 грн).

Варто зазначити, що для любителів нічного життя тут багато клубів, барів і кальянних.

Мінуси відпочинку в Кирилівці. Хотілося б нагадати, що в середині серпня на Азовському морі починається період цвітіння водоростей. Через велику кількість залишків водоростей море каламутне.

Відпочинок у Скадовську

Скадовськ також розташований на Азовському морі. Він здавна славиться тим, що це найкращий курорт для сімейного відпочинку. Тут є навіть Дитячий пляж.

Де відпочити на морі в День Незалежності: ціни, розваги та підводні камені / 4 фотографии

Ціни на відпочинок у Скадовську. Орієнтовно вартість житла без зручностей – від 110 грн, житло зі зручностями на блоці або поверсі – від 150 грн, житло зі зручностями в кімнаті – від 170 грн, вартість однокімнатної квартири стартує від 500 грн, а ще можна орендувати будиночок біля моря вартістю від 1,6 тис. грн. Вартість номера в готелі – від 400 грн за ніч на одну людину.

Розваги у Скадовську:

Дельфінарій Акварель (виступ 250-300 грн, додаткові послуги – від 70 до 19 тис. грн).

Аквапарк Акваторія (150-200 грн).

Парк атракціонів Острів Скарбів (вартість одного атракціону від 30 грн).

Перевернутий будинок.

Мінуси відпочинку в Скадовську. Каламутне море в серпні, платні пляжі, вартість яких доходить до 200 грн/день.

Крім того, у Скадовську напередодні Дня незалежності буде проходити фестиваль Чорноморські ігри.

Відпочинок у Залізному Порту

Залізний Порт – це місце як для сімейного відпочинку, так і для компанії друзів. Однак варто одразу зрозуміти, що море тут глибоке і холодне. Хоча більшість баз відпочинку і готелів розташовані не далі, ніж за 15 хв від набережної.

Де відпочити на морі в День Незалежності: ціни, розваги та підводні камені / 5 фотографий

Ціни на відпочинок у Залізному Порту. Кімната у приватному секторі обійдеться близько 150 грн. Найбюджетніші бази відпочинку пропонують проживання за 350-450 грн. Також є й апартаменти від 1 тис. грн. Однак багато баз відпочинку пропонують 3-разове харчування для туристів, а деякі просто можуть надати вам кухню для приготування їжі. Це значно впливає на вартість проживання, тому уточнюйте цю інформацію у адміністрації.

Розваги в Залізному Порту. Там багато нічних клубів, барів і лаундж-зон, однак мало місць, де можна відпочити з дітьми. Але можна відвідати аквапарк Акваленд Залізний Порт – 250-350 грн. Серед водних розваг – водний скутер, банан.

Мінуси відпочинку в Залізному Порту. Маленький населений пункт з обмеженою інфраструктурою. Довго добиратися від найближчого залізничного вокзалу в Херсоні.

Відпочинок у Затоці

У Затоку варто їхати як компанією друзів, так і з сім’єю. Також плюсом будуть різнопланові пляжі і можливість орендувати житло від 250 грн до кількох тисяч.

Де відпочити на морі в День Незалежності: ціни, розваги та підводні камені / 3 фотографии

Ціни на відпочинок у Затоці. Найбюджетніші бази відпочинку коштують від 250 грн. Б/в із середнім рівнем комфорту обійдуться туристам близько 800 грн. Мінімальна ціна на проживання в готелях на першій-другій лінії за добу становить близько 1,8 тис. грн – і це без харчування.

Розваги у Затоці. Серед водних розваг туристам пропонують водні скутери, лижі, катамаран, банан.

Мінуси відпочинку в Затоці. Зависокі ціни на житло, харчування і розваги, велика кількість відпочивальників, не найкращі екологічні умови.

Фото: berdyansk.lovileto, Улюблена Кирилівка, skadovskcity, Залізний Порт