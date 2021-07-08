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Факти / Lifestyle / Подорожі
Максим Зайченко |

Літак Анталія – Одеса вже вилетів в Україну після 10-годинної затримки

Самолет, літак

Літак з українськими туристами, які застрягли в аеропорту турецької Анталії, вже вилетів до Одеси. За даними консульства України в Анталії, літак відправився о 10.05 ранку 8 липня. 

Туристи не могли повернутися в Україну понад 10 годин. 

– За інформацією консульства України в Анталії, після тривалої затримки нарешті вилетів рейс Анталія – Одеса. Затримка мала технічний характер. Довелося замінити літак на резервний, – повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він запевнив, що під час очікування пасажири були двічі забезпечені харчуванням і напоями.

Як повідомлялося, через затримку рейсу Анталія – Одеса громадяни України, серед яких були діти, не могли вилетіти понад 10 годин. За даними ЗМІ, у людей не було води та їжі, а причини затримки рейсу їм не повідомляли.

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Джерело: УНІАН

Фото: Pexels

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