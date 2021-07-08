У турецькому курортному місті Анталія вже більш як на 10 годин затримується рейс в Одесу. Консульство України в місті з’ясовує причини.

Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Один з пасажирів рейсу Анталія-Одеса звернувся на гарячу лінію МЗС України. Ми негайно доручили українському консульству в Анталії з’ясувати причину затримки рейсу і зайнятися питанням забезпечення пасажирів харчуванням, – розповів він.

Ніколенко додав, що консули докладають максимум зусиль, щоб права українських громадян були повністю дотримані.

За даними ЗМІ, серед пасажирів, що застрягли є діти. Водночас у людей немає води і їжі, а про причини затримки рейсу їм не повідомляють.

Зазначимо, декількома днями раніше туристи з України не могли вилетіти в Анталію. Тоді з’ясувалося, що турецька сторона не надала дозвіл на польоти, але потім питання вирішили.