Краще залишитися вдома: МЗС звернувся до українців, які перебувають у Таїланді

Влада Таїланду посилила карантинні обмеження в низці провінцій для стримування коронавірусу.

Посилення заходів поширюється на наступні місця: Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.

Карантинні обмеження включають введення комендантської години з 21.00 до 04.00. Вона не поширюється на окремі випадки, такі як необхідність надання медичної допомоги.

У зазначених провінціях у зібраннях дозволено брати участь не більше п’яти особам. Громадський транспорт не курсуватиме з 21.00 до 03.00. З 20.00 до 04.00 буде зачинено всі розважальні заклади.

Влада наполягла на обмеженні годин роботи парків та природних заповідників, а також на забороні поїздок між провінціями. Керівників закликали максимально заохочувати роботу на віддаленій основі.

Посольство України в Таїланді закликало громадян уникати поїздок, в яких немає термінової необхідності.

– Просимо Вас залишатися вдома з 21.00 до 04.00, – йдеться в заяві.

Також українців закликали відвідувати громадські заклади виключно в разі потреби та уникати будь-яких скупчень людей.

Джерело: Посольство Украхни в Таїланді