Нові правила в’їзду до Словаччини: що потрібно знати

Словаччина змінила правила в’їзду до країни для стримування коронавірусу.

За даними МВС України, вони починають діяти з 9 липня.

Туристам потрібно зареєструватися на спеціалізованому сайті після в’їзду на територію Словаччини. У разі прибуття літаком потрібно заповнити форму.

Сертифікат про вакцинацію вважається дійсним, якщо містить необхідну інформацію словацькою, чеською та англійською мовами.

Реєструватися на спеціалізованому сайті при кожному в’їзді не потрібно дітям у віці до 12 років; тим, хто перетинає кордон транзитом; повністю щепленим; тим, хто отримав першу дозу будь-якої вакцини; тим, хто приїхав для проходження діагностики або лікування.

Також заповнювати кілька разів форму не потрібно особам, які мають постійний або тимчасовий вид на проживання та місце роботи в країнах ЄС, в Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейні або Швейцарії. У випадку України, особа повинна була перебувати на відстані до 100 км від найближчого пункту пропуску, якщо вона працевлаштована на території Словаччини та в’їжджає виключно на работу.

До 1 вересня буде достатньо лише однієї реєстрації, якщо мандрівник неодноразово в’їжджає на територію країни.

Після прибуття з ряду країн, необхідно надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в’їзду.

Всіх, хто не пройшов вакцинацію, зобов’язані пройти карантин протягом 14 днів. Якщо у прибулого проявляються симптоми коронавірусу, необхідно повідомити про це лікаря.

Режим самоізоляції можна перервати, отримавши негативний результат ПЛР-тесту не раніше, ніж на 5-й день перебування в країні. Дітям до 12 років тестування проходити не потрібно.

Від карантину звільняються повністю вакциновані; особи віком від 12 до 18 років у разі, якщо не проживають з людьми, які підлягають карантину; ті, кому не можна робити щеплення за станом здоров’я, але за умовою негативного результату тесту; невакциновані громадяни Словаччини, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в прикордонних районах сусідньої держави на відстані до 100 км від КПП; екіпажі літаків, поїзних бригад, водії вантажівок, працівники ритуальної сфери послуг, які мають зареєструватися на сайті e-hranica.

Також від карантину звільняються вакциновані, які прибули для участі у весіллі або похоронах.

Студенти та учні віком від 12 років не зобов’язані проходити карантин, якщо мають сертифікат про денну форму навчання та негативний результат тесту на коронавірус, що було зроблено не більше ніж за 7 днів.