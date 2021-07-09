Із 14 липня Мальта вводить обов’язкове пред’явлення Covid-сертифікатів про проходження повного курсу вакцинації для в’їзду.

Тепер, у будь-якому випадку, для того, щоб потрапити до країни потрібно пред’явити сертифікат про щеплення, який визнає Мальта, Євросоюз або Велика Британія.

– Ми станемо першою країною в Європі, яка зробить такий крок, – розповів міністр охорони здоров’я країни Кріс Фірн.

Дітям, які не роблять щеплень від коронавірусу, потрібно пред’явити довідку про негативний ПЛР-тест.

Кріс Фірн пояснив, що більшість спалахів коронавірусної інфекції на Мальті пов’язана саме із закордонними поїздками та невакцинованими людьми.

– В останні дні більшість нових випадків була пов’язана з поїздками – людьми, які приїхали з-за кордону або мальтійцями, які виїхали за кордон і повернулися. Більшість з них – нещеплені туристи, – наголосив міністр.

Covid-сертифікати в Україні

Із 1 липня Україна запровадила так звані Covid-сертифікати, у які вносяться усі необхідні дані про щеплення від коронавірусу.

На даний момент вони існують лише у електронній формі, а коли можна буде отримати паперовий Covid-сертифікат, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Malta Today