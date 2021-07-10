Подорожі в Україні: директор МАУ про те, як купити дешеві квитки на внутрішні рейси

Директор МАУ із розвитку мережі Данило Іванов у ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповів про те, як функціонує ринок української авіації, а також поділився порадами для туристів, які хочуть придбати квиток на літак за більш привабливою ціною.

За його словами, наразі МАУ спільно з авіакомпанією Роза вітрів виконують внутрішні авіарейси, які діють за дев’ятьма напрямками.

– Це Львів, Одеса, Херсон, Ужгород, Запоріжжя, Харків та інші. За більшості напрямків рейси виконуються двічі на день (два в одну сторону та два в іншу). Для внутрішнього ринку це досить велика програма за своїм обсягом, – зазначив Данило Іванов.

Він пояснив, що внутрішні рейси обслуговують як ділові подорожі, так і ті, що пов’язані з туристичною активністю. За словами директора МАУ із розвитку мережі, зростання попиту на авіаційні рейси може бути стимульовано пожвавленням імпульсу ділової активності або туристичним бумом.

– Якщо в якомусь регіоні України буде туристичний бум – це спричинить попит на перевезення. Великим чинником є ціна – ті умови, в яких виконують рейси українські авіакомпанії, не є дуже сприятливими. Ціни на пальне та навігацію у регіональних українських аеропортах є досить високими: набагато вищими, ніж у Києві та закордонних аеропортах. Слід зазначити, що на всі ці послуги зверху до вартості квитка додається ПДВ у розмірі 20% – це призводить до того, що ціна на внутрішні перевезення може бути вищою, ніж на міжнародні, – додав Іванов.

Водночас він розповів, від чого залежить ціна квитка на літак та як його придбати за більш привабливою вартістю.

– Ціна на будь-який час чи день буде однакова. Вартість може сягати від 500 грн до декількох тисяч гривень. Наприклад, якщо ви купуєте квиток заздалегідь та спланували свою подорож за місяць-два, то можна купити його за 500 грн. А якщо ви хочете вилетіти завтра і цей день буде п’ятниця, коли всі хочуть полетіти, то ціна буде дуже високою. Але якщо ви хочете полетіти у середу – менш популярний день для подорожей, тоді ціна буде вищою. Варто подивитися на сусідні дати. Ціна керується попитом, дуже часто на сусідніх датах ціна може відрізнятися суттєво. Тоді ви знайдете ціну, яка влаштує вас більше, – наголосив він.

Він розповів, що ціна квитка на літак залежить також від сезону, оскільки влітку внутрішні авіарейси мають більший попит серед громадян. На його думку, щоб зекономити на подорожі, слід заздалегідь її спланувати.

– По-друге, це придбати квиток або на сайтах авіакомпанії, або на сайті агенції, яка є партнером авіакомпанії. Дуже часто вони мають більш привабливі ціни та не мають додаткових зборів, які вони зберуть з пасажира. Визначитися з тим, яка саме вам потрібна подорож: будете ви подорожувати з валізою чи без валізи. Якщо з валізою, то варто придбати відразу квиток, який охоплює перевезення валізи. Крім цього, слід також заздалегідь подбати про те, щоб зареєструватися вчасно на рейс та роздрукувати ваш посадковий талон, щоб в аеропорту не витрачати на це зайві кошти, – наголосив президент МАУ із розвитку мережі.

Данило Іванов зазначив, що наразі держава не надає жодної підтримки авіакомпаніям, які виконують внутрішні рейси. На його думку, скасування ПДВ є дуже важливим, тому що це створить умови для здешевшання рейсів та сприятиме зниженню вартості квитків на 20%.