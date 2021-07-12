День бортпровідника 2021: міфи і правда про роботу стюардеси

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Факти / Lifestyle / Подорожі
Євгенія Шапоренко |

Можна всюди дотягнутися рукою: бортпровідник розвіяла міфи про професію

Можна всюди дотягнутися рукою: бортпровідник розвіяла міфи про професію

Всесвітній день бортпровідника відзначають 12 липня. Більшість людей думають, що це легка безтурботна професія, де працюють винятково дівчата модельної зовнішності. Однак існує  багато підводних каменів.

Факти ICTV розпитали у бортпровідниці міжнародної авіакомпанії Дар’ї Коваленко, де правда, а де вигадки про їхню професію.

Бортпровідники багато подорожують. Міф чи реальність?

– Це безперечно так. Подорожі – невід’ємна частина роботи бортпровідника в авіакомпанії з міжнародними перельотами. Принаймні так було в доковідні часи, – розповідає Дар’я Коваленко.

За її словами, зазвичай рейси тривалістю понад 4,5 години – це лейовери. Це означає, що екіпаж залишатиметься в місці, куди він прилетів, від 24 годин і більше, щоб їх могли замінити колеги на зворотний рейс.

– Лейовери бортпровідники обожнюють, тому що для нас це означає, що можна побачити нові для себе куточки світу, не витрачаючи грошей на переліт і проживання. Нехай часто це лише доба, але зазвичай цього вистачає, щоб отримати нові враження від країни, – зазначає бортпровідниця.

Бортпровідник – винятково жіноча професія. Міф чи реальність?

– Зі свого досвіду можу сказати, що чоловіків бортпровідників менше, ніж дівчат, але вони є. На кожному рейсі приблизно 30% від усього екіпажу – чоловіки. Раніше я думала, що це більше жіноча професія, але ні – хлопці тут теж потрібні. Хоч ми і не розділяємо робочі обов’язки за статтю, завжди добре, коли є кому допомогти підняти важкий контейнер із водою, – з усмішкою розповідає Дар’я.

Стюардесою може стати тільки дівчина з модельними параметрами. Міф чи реальність?

– У всіх компаніях по-різному, всі виставляють свої вимоги з приводу якостей дівчат і хлопців. Це залежить від особливостей культури країни, де базується авіакомпанія, – зазначає бортпровідниця.

За словами дівчини, в Китаї бортпровідники відрізняються своєю стрункістю.

День бортпровідника 2021: міфи і правда про роботу стюардеси

– Вимоги компанії або просто культурне сприйняття краси – не можу сказати. Але здебільшого скрізь на стандарти зовнішності звертають дуже мало уваги, – додала Дарина.

Вона зазначила, що у кандидата в бортпровідники має бути хороша англійська, комунікабельність, доброзичливе обличчя, відкритість і приємна усмішка.

– Так, є вимога до зросту: людина повинна дістати позначку в 2,20 метра рукою, стоячи навшпиньках. Тобто зовсім маленьких не візьмуть, але і високою для цього бути необов’язково. І ще потрібно, щоб індекс маси тіла був у нормі, – підсумувала Коваленко.

Бортпровідник – офіціант плюс адміністратор. Міф чи реальність?

– Ми любимо жартувати, що бортпровідник – це офіціант у небі. Але головна функція бортпровідника – це гарантування безпеки всіх на борту. Ми проходимо інтенсивне навчання не тільки щодо процедур евакуації, сек’юріті, використання обладнання на борту, а й надання медичної допомоги пасажирам та екіпажу, – ділиться дівчина.

Також стюардесам часто доводиться вирішувати конфлікти на борту літака.

– Бувають різні ситуації, наприклад, пасажир випив забагато алкоголю і створює дискомфорт іншим. Бували випадки, коли люди летіли через якісь трагічні обставини, як-от смерть близьких, і ми, як могли, забезпечували емоційну підтримку, – додала Дарина.

Бортпровідником стати дуже складно. Міф чи реальність?

Влаштуватися бортпровідником не складно, достатньо тільки знати англійську мову, бути доброзичливим і, що не менш важливо, мати хороше здоров’я. Бо далеко не всі зможуть бути на ногах в нічні перельоти, плюс радіація, плюс брак кисню і вічно збитий режим сну. Університет закінчувати не потрібно, зазвичай авіакомпанія сама забезпечує навчання близько 2-3 місяців. Плюсом буде тільки наявність досвіду у сфері обслуговування, але у мене і його не було, – розповідає бортпровідниця.

Романтика на борту. Всі стюардеси мріють про пілотів, а пілоти – про стюардесу. Міф чи реальність?

– Ніхто не забороняє сприймати цю роботу як романтичну, особливість тут у тому, що у нас на кожен рейс різний екіпаж із бортпровідників та пілотів. Це чудово, що можна познайомитися з купою людей і, може, навіть знайти когось близького, – поділилася Дар’я Коваленко.

За її словами, 99% знайомств ні до чого не приводять.

– Ми працюємо разом, спілкуємося, розповідаємо одне одному про своє життя, можемо навіть вийти разом в іншій країні. Потім прилітаємо назад і більше ніколи не бачимося. Але природно, що є багато пар – стюардеса і пілот, куди без цього, – додала дівчина.

Чому варто обирати професію стюардеси

– Перше – подорожі. Нам надають знижки на перельоти своєю компанією, і деяких інших теж. Для себе і для родичів. Це не може не тішити. Бортпровідники одержують відносно хорошу зарплату, і залежить вона від кількості льотних годин. Для себе я знаю, що не змогла б одразу заробляти так, працюючи у своїй країні. А тут навіть відкладати виходить, – розповідає Дарина.

Також вона додала, що з плюсів – спілкування з людьми, яке дарує емоції та  певний досвід. Однак це робота для екстравертів, а от для інтровертів – це буде каторга.

День бортпровідника 2021: міфи і правда про роботу стюардеси

Для мене з цією роботою люди стали ближчими: ти можеш поговорити з представником будь-якої нації, послухати їхні історії, дізнатися щось нове. Що вже говорити про те, скільки я дізналася про інші культури і країни, а до цієї роботи мої пізнання в географії були дуже плачевними, – сміється Дарина.

За словами дівчини, коли зустрічаються дві незнайомі людини однієї професії, то навряд чи вони будуть ні з того ні з сього одразу тепло одна до одної ставитися. Однак серед стюардес прийнято одразу починати спілкування на дружньому рівні, навіть попри вік.

– Якщо говорити про доковідний час, було круто, знаючи свій розклад на місяць, спланувати масаж у Бангкоку, пілінг у Сеулі, купівлю смачних авокадо в Австралії. Здавалося, що можна всюди дотягнутися рукою, все скрізь спробувати. Цього не вистачає, я це недостатньо цінувала, зараз рейсів набагато менше, а такі країни, як Австралія і Нова Зеландія, взагалі закриті.

Це чудова робота, звичайно, зі своїми плюсами і мінусами. Ти втомлюєшся дуже сильно, але твоє життя наповнюється фарбами і досвідом, – підсумувала Дарина.

День бортпровідника

День бортпровідника відзначають 12 липня. Вважається, що Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації з’явився у 1928 році після виникнення відповідної професії у Німеччині.

Тоді на борт літаків почали брати чоловіків, завданням яких було забезпечення сервісу під час польотів. Їх називали стюардами. У 1930 році на борт літаків почали брати жінок, намагаючись таким чином залучити більше пасажирів.

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