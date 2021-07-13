Відпочивальники у Приморському Посаді не просто скаржаться на велику кількість медуз на узбережжі, а й допомагають їх прибирати комунальникам.

За словами комунальних працівників, їм щодня доводиться вивозити понад тонну медуз з узбережжя.

Ба більше, навіть, дітлахи з іграшковими відерцями допомагають збирати медуз на піску.

Харків’янка Ольга приїхала відпочивати кілька день тому. Та замість засмагати й купатися, каже, доводиться чистити пляжі. Бо – медузи неабияк обпікають.

Щокілька годин, щойно кузов трактора заповниться загиблими медузами, комунальники їдуть за селище, щоб закопати їх подалі від очей.

Окрім дискомфорту під час купання, ці слизькі істоти докучають відпочивальникам і на березі. Бо під палючим сонцем швидко розкладаються і біля води стоїть відчутний сморід.

Нашестя медуз – нині спостерігають ледь не на всьому Азовському узбережжі. Науковці зазначають, що це цілком природне явище, бо зими стають теплішими, а море – солонішим.

Зокрема спостерігається нашестя медузи коренеротів.

Для відпочивальників у науковців дві новини: погана – ця медуза, вочевидь, із нами надовго. Втішна: для більшості опіки коренерота – не страшні.