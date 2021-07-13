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Факти / Lifestyle / Подорожі
Євгенія Шапоренко |

Берег Азовського моря заповнений тоннами медуз – причини навали

Берег Азовського моря заповнений тоннами медуз – причини навали

Відпочивальники у Приморському Посаді не просто скаржаться на велику кількість медуз на узбережжі, а й допомагають їх прибирати комунальникам.

За словами комунальних працівників, їм щодня доводиться вивозити понад тонну медуз з узбережжя.

Ба більше, навіть, дітлахи з іграшковими відерцями допомагають збирати медуз на піску.

Харків’янка Ольга приїхала відпочивати кілька день тому. Та замість засмагати й купатися, каже, доводиться чистити пляжі. Бо – медузи неабияк обпікають.

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Щокілька годин, щойно кузов трактора заповниться загиблими медузами, комунальники їдуть за селище, щоб закопати їх подалі від очей.

Окрім дискомфорту під час купання, ці слизькі істоти докучають відпочивальникам і на березі. Бо під палючим сонцем швидко розкладаються і біля води стоїть відчутний сморід.

Нашестя медуз – нині спостерігають ледь не на всьому Азовському узбережжі. Науковці зазначають, що це цілком природне явище, бо зими стають теплішими, а море – солонішим.

Зокрема спостерігається нашестя медузи коренеротів.

Для відпочивальників у науковців дві новини: погана – ця медуза, вочевидь, із нами надовго. Втішна: для більшості опіки коренерота – не страшні.

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Джерело: Вікна новини

Фото: Depositphotos

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