Мандрівники та ведучі реаліті У кого більше?, подружжя Макс Узол і Оля Манько дали кілька порад для вдалого відпочинку біля Азовського моря, а саме в курортному селищі Кирилівка.

– У Кирилівки неоднозначна репутація. Хтось її хейтить – каже, що краще тиждень у турецькому all-inclusive, ніж два тут. А хтось по 10-15 років поспіль їздить сюди відпочивати та не збирається міняти її ні на що. Ми ж розберемося, що особливого в цьому курорті та розповімо всі моменти, які потрібно знати про Кирилівку, – каже блогер.

Як доїхати до Кирилівки

Подружжя вирішило добиратися на море незвичайним способом – літаком.

– Летіти потрібно з Києва до Запоріжжя, а звідти ще їхати до курорту орендованою автівкою. Таким чином ви зекономите сили і час, але це вийде трохи дорожче, – сказали Макс і Оля.

Вони наголосили, що доїхати можна й на своєму автомобілі. Щоправда, 12 годин дороги з Києва дуже втомлюють. До того ж, не скрізь є хороший асфальт.

Найбюджетніший варіант – потяг. Можна доїхати з Києва до Мелітополя, і там теж ще трохи автівкою або громадським автобусом.

Де поплавати в Кирилівці

– У Кирилівці – 20 км доволі широких пляжів. Можна засмагати на піску на своїй підстилці або орендувати шезлонг. Море доволі чисте, прозоре, подекуди є водорості, але це не страшно. Медузи тут можуть бути лише в серпні. Найважливіше, що Кирилівка знаходиться у чистій зоні. Поблизу немає підприємств чи виробництв, – сказало подружжя.

Якщо у вас є свій автомобіль, Макс і Оля радять відвідати дикі пляжі. Або такі, які знаходяться трохи далі від курортного центру. Наприклад, їм сподобалася Федотова коса, оскільки там чистіше море та значно тихіше.

Де жити в Кирилівці

– Я не очікував, але ціни на житло в Кирилівці коливаються у величезному діапазоні. Можна зупинитися на скромній базі в якоїсь бабусі, де за добу заплатите менше сотні гривень, а можна обрати для відпочинку шикарний готель, де номер коштує дев’ять тисяч гривень, – сказав Макс.

Подружжя для відпочинку обрало комфортний номер-студію з видом на лиман. Заплатили за нього 1800 грн за добу, але в розпал сезону він буде майже на 500 грн дорожче.

Що поїсти в Кирилівці

– Почну з того, що на пляжі їжа сама до тебе приходить. Гаряча кукурудза, пахлава медова, попкорн, креветка місцева й океанська та навіть екзотичні коктейлі в кокосах. Все, чого душа забажає. Закладів поза пляжем теж безліч, – розповіла Оля.

Ціновий діапазон – величезний. Можна пообідати в місцевому кафе чи ресторані, а можна зайти в буфет, де великі порції, не менш смачно, а витратите на двох осіб максимум 200 грн.

Як розважитися в Кирилівці

– З місцевих фішок свіженька алея парасольок, пам’ятник маяку біля автостанції та піратський корабель Чорна перлина. Головне місце походеньок приїжджих – приморський бульвар, де безліч сувенірних крамниць, кафе, барів, вуличної їжі. Такий собі типовий український курорт, – сказало подружжя.

Місцеві жителі радять тут відвідати акваріум, дінопарк, Кирилівську Січ, аквапарк і лунапарк.

Крім того, на пляжах є безліч розваг – катамарани, надувні водні атракціони, водна гірка. Одним словом, нудьгувати часу не буде.