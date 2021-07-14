Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про зниження вартості довгострокових віз між Литвою та Україною вдвічі.

За словами Кулеби, Литва запропонувала встановити вартість віз для працевлаштування, навчання та возз’єднання родини у розмірі €120.

Завдяки угоді, яку 14 липня затвердив уряд, вартість знижено до €60.

– Вдячний литовським партнерам за дружній крок назустріч, – повідомив Кулеба на особистій сторінці у Twitter.

Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною (працевлаштування, навчання, возз’єднання родини). Зі €120, як пропонувала литовська сторона, до €60. Відповідну угоду сьогодні затвердив Уряд. Вдячний литовським партнерам за дружній крок назустріч. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 14, 2021

Вільні подорожі Євросоюзом

14 липня посли ЄС додали Україну в перелік третіх країн, які можуть претендувати на скасування обмежень на подорожі Євросоюзом.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк і зазначив, що офіційно список оновлять вже наступного дня.

Слова журналіста підтвердив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прес-служба Європейської Ради.

Детальніше про те, що означає внесення України до переліку “зелених” країн ЄС, читайте в матеріалі Фактів ICTV.