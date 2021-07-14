Відпочинок у Щасливцевому 2021: ціни та цікаві місця

Плануєте з’їздити у відпустку, однак не знаєте, який курорт в Україні вибрати? Радимо зупинитись на Щасливцевому.

У цьому місці є все, що потрібно для активного проведення часу або спокійного відпочинку. У Щасливцеве можна поїхати навіть з маленькими дітьми, оскільки тут продумали програму насиченого дозвілля і для малюків.

Особливості курорту

Щасливцеве розташовано у Херсонській області біля Азовського моря. Особливість цього місця – термальне джерело та солоне озеро, яке є аналогом Мертвого моря. Пляжний сезон тут починається з початку травня та закінчується не раніше середини вересня.

Азовське море дуже швидко прогрівається та весь літній сезон відпочинку тримає певний температурний режим, який підходить для безпечного купання маленьких дітей. Тож можна не хвилюватися – малюки не переохолодяться.

У цій місцевості навіть після поганих погодних умов не відбувається різкого перепаду температури води. Крім цього, теплий вітер – частий супутник туристів, які тут відпочивають. Ця місцевість прекрасно підходить для заняття віндсерфінгом або кайтсерфінгом, чого не скажеш з впевненістю про інші місця.

Як дістатися у Щасливцеве

Курортне селище Щасливцеве розташоване на півночі піщаної коси Арабатська стрілка у Херсонській області. Від міста Генічеська сюди можна дібратися на машині за 20-25 хвилин – відстань між ними близько 19 кілометрів.

Також своїм ходом можна поїхати на потягу. Наприклад, від Києва курсує рейс до Генічеська. Вартість квитка на одну дорослу людину – від 560 до 900 грн. У середньому дорога займе від 10 до 15 годин. Після прибуття у місто потрібно сісти на будь-який автобус до Щасливцевого – їхати у курортне селище з Генічеська щонайбільше 30 хвилин.

До Щасливцевого можна доїхати з декількох міст на автобусі – наприклад, якщо їхати з Києва, то поїздка триватиме всю ніч. Вартість квитка – від 400 до 600 грн. Ціна залежить від того, з якої місцевості ви прямуєте. З Києва курсує транспорт з Залізничного вокзалу Південний (вул. Ползунова, 1).

Пляжі на курорті

У цьому курортному селищі є декілька пляжів, серед них Центральний та Золотий. Перший перебуває у загальній доступності для будь-яких мандрівників. Другий же розташований на території однойменного приватного готелю, однак також доступний для туристів.

У Щасливцевому піщані пляжі без каменів та ям, тому можна бути впевненими, що маленькі діти тут не пораняться під час гри. На обох пляжах є дешевий прокат широких парасольок від сонця або шезлонгів.

Бази відпочинку та ціни на проживання

У селищі Щасливцеве є понад 30 готелів або інших апартаментів, в яких можуть зупинитися туристи. Наприклад, готель Albacore (вул. Миру, 37) з прекрасним видом на сад. Ціни за номер тут стартують від 900 грн на добу за двох дорослих.

Також можна залишитися у готелі Едельвейс (вул. Морська, 12). На території комплексу є дитячий майданчик та приватна парковка. Для тих, хто не любить готувати, гостьовий будинок стане чудовим вибором, оскільки щоранку тут подають сніданок за меню. Вартість – від 800 грн на добу за двох людей.

Водночас Perlyna Sofia пропонує гостям в номері власну ванну кімнату, кондиціонер та балкон. На території гостьового будинку є приватна парковка, на якій є можливість залишити свій автомобіль. Тут також можна вибрати чотиримісні номери, якщо ви хочете поїхати на відпочинок з друзями. Вартість – від 960 грн на добу за двох дорослих.

Чим зайняти себе на відпочинку у Щасливцевому

На цьому курорті передбачена програма дозвілля як для дітей, так і дорослих. У Щасливцевому є прокат гідроциклів, бананів, також тут можна покататися на маленьких або великих водних гірках та інших атракціонах.

У селищі є гаряче джерело з мінеральною водою. Місцеві вірять, що воно може вилікувати від різних захворювань, а також сприяє духовному насиченню та емоційному спокою.