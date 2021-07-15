Відпочинком у Бердянську щороку насолоджується понад півтора мільйона туристів.

Але цього разу Бердянську знову не пощастило. Минулого року відвідувачі пляжів могли спостерігати навалу медуз, а зараз – комарів.

Зараз пляжі Бердянська напівпорожні. Головна причина – високі ціни.

– З розрахунком за житло та харчування – за такі гроші можна полетіти до Єгипту в хороший готель, – розповідає відвідувачка пляжу.

Середня ціна в Бердянську на двомісний номер без сніданку, але з кондиціонером – близько 1 тис. грн. У приватному секторі можна й удвічі дешевше знайти, але без комфорту.

В середньому за шезлонг із парасолькою на пляжі на цілий день доведеться заплатити 300 грн. Відвідати аквапарк, а його називають одним з найкращих в Україні – 500 грн на добу.

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Ціни на пляжні ласощі також цього року дивують – 35 грн за качан кукурудзи та стільки ж за пляшку пива.

Більшість відпочивальників, що трапилися на пляжі, кажуть – вони їздять сюди все життя – і нізащо не проміняють Приазов’я на Мальдіви чи Єгипет.

Нашестя медуз у Бердянську

Азовське море в Бердянську кілька днів тому захопили медузи. Відпочивальники скаржаться, що зайти в воду неможливо – навіть просто освіжитися.

За словами мера Бердянська, варто дочекатися, поки вони самі зникнуть. Позбутися від навали морських мешканців не допомогли навіть комунальні служби, які намагалися їх тоннами виловлювати з моря.

Джерело: Вікна СТБ