Словенія відкрила кордон для українських подорожувальників, свідчить інтерактивна мапа Міністерства закордонних справ України.

На сайті зазначається, що громадянам України дозволено режим тимчасового в’їзду на територію Словенії за певних умов:

надання негативного ПЦР-тесту на коронавірус (тест має бути зроблено за 72 години до перетину кордону);

або надання негативного результату експрес-тесту на виявлення антигену до коронавірусу (тест має бути зроблено за 48 годин до подорожі);

або сертифікату про проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу.

Окрім цього, дозволено режим тимчасового транзиту протягом 12 годин.

Список “зелених” країн

14 липня посли ЄС внесли Україну до переліку країн, що вважаються безпечними для подорожей.

Офіційно список оновлять вже протягом 15 липня, повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

Для країн із “зеленого” списку держави Євросоюзу можуть скасувати обмеження на в’їзд, але цей документ є рекомендацією і не має юридичної сили.

Тобто рішення про дозвіл на в’їзд кожна країна ухвалюватиме окремо.