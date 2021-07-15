Нарешті розпал спекотного літа, тож можна планувати відпустку. Попереду ще багато вихідних, коли можна виїхати за місто. Але куди краще поїхати? В Україні багато мальовничих місць, де можна насолодитися краєвидами природи, покупатись в кришталево чистій воді та просто відпочити разом з рідними.

Під час планування відпустки зверніть увагу на блакитні озера. Вони можуть стати чудовою альтернативою морю. Факти ICTV підготували добірку найкращих голубих озер для відпочинку в Україні.

Олешня

Це дивовижне місце розташоване поблизу села Олешня у Чернігівській області. На території знаходяться три озера штучного походження, а навколо них хвойний ліс.

Раніше на цій території добували кварцовий пісок, через що утворилися піщані кар’єри. Після завершення робіт їх затопили. Так утворилися озера з кришталево блакитним відтінком води. Берег там піщаний, а вода чиста завдяки кварцовому піску, що очищує її.

Серед розваг можна виокремити караоке, батути, спортивний майданчик, водні гірки та майстер-клас з гончарської справи.

Також можна взяти напрокат велосипед та поїхати у ліс або відвідати історичний об’єкт Чернігівщини – музей Садиба Софії Русової.

Також на території комплексу працює власний ресторан, гриль-бар та банний комплекс.

Бази відпочинку на Голубих озерах та ціни

На території розташований екокомплекс Голубі озера, який поділений на три райони. В ньому можна зняти в оренду номер або будинок. Ціна залежить від відстані будинків до озер, а ціни починаються від 1 200 грн за добу.

За такі кошти ви отримуєте дві спальні, кухню з усіма електронними пристроями, ванну кімнату, а також альтанку з мангалом.

Найдорожчим варіантом буде будинок з панорамними вікнами за 2 400 грн, а найдешевшим – двомісний номер на воді за 500 грн.

Як дістатися

Доїхати туди можна автомобілем, електричкою або рейсовим автобусом з Чернігова. Найкращим варіантом, якщо ви їдете зі столиці, буде автомобіль. Голубі озера розташовані за 60 км від Чернігова.

Також можна доїхати на потязі до Чернігова, а потім сісти на електричку та вийти на станції Грибова Рудня. Вона знаходиться одразу біля озер.

Село Щурове

Блакитні озера розташовані біля курортного селища Щурове. Це в Лиманському районі Донецької області. Одне з найпопулярніших місць для відпочинку у Червоному лимані.

Озера утворилися в піщаних кар’єрах, які з часом природні джерела перетворили у водойми. Саме завдяки цьому вода у них має світло-блакитний колір. Їх оточує сосновий ліс, через що там дуже свіже повітря.

Серед розваг тут найбільш розповсюджене рибальство. В озері можна зловити щуку, карася або окуня.

Найпопулярнішими місцями для розваг можна назвати парк розваг Казка Озера та пляж Селена. Там можна поплавати у басейні та пограти у волейбол.

Вхід на пляж коштує 50 грн. На території можна орендувати катамарани або човни чи покататися на водних гірках. Також на території працює зоопарк.

Також тут можна орендувати альтанку з мангалом за 500 грн.

Бази відпочинку на Голубих озерах та ціни

У курортний сезон на території працює багато баз відпочинку. Ціни досить різні та залежать від рівня послуг, які вам пропонують.

Серед популярних можна виокремити: Затоку, Наталку та Зелену рощу. Ціни за ніч у комфортабельному номері починаються від 350 грн. Найдорожчим буде люкс-номер у гостьовому домі Баварія. Один день коштує 980 грн.

На території баз відпочинку працюють кафе з меню для дорослих та дітей.

Як дістатися

Маршрут можна почати з Краматорська або Слов’янська. З цих міст можна доїхати на автобусах або електричках, які їздять у бік Червоного лиману та вийти на залізничній станції Брусин.

На авто одразу доїхати до Щурового, а потім прокласти маршрут до Голубих озер.

Село Підгірці

Одне з найкрасивіших озер природного походження розташоване в Обухівському районі Київської області. Озеро займає площу 28 га, а його глибина сягає 8 метрів. Берег піщаний, а навколо води ростуть високі дерева.

Пляж облаштований для сімейного відпочинку. На території є платні та безкоштовні зони відпочинку.

На платному пляжі Лобстер можна відвідати комплекс Імперія, кальян-бар та поїсти у ресторані.

Також там можна пограти у волейбол, футбол або теніс. Оренда альтанки коштуватиме 400 грн, а шезлонг обійдеться в 150 грн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lobster Beach Club (@lobsterbeachclub)

Як дістатися

Доїхати можна на автобусах, що починають свій маршрут від м. Видубичі. Вийти треба на зупинці село Підгірці.

На авто треба їхати Обухівською трасою. В’їзд на територію з власною машиною коштуватиме 50 грн.