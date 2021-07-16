Міністерство закордонних справ України повідомило про те, що Маврикій відкрив свої кордони для українських туристів.

– Ми відкриваємо нові напрями та маршрути, спрощуємо режими в’їзду, укладаємо безвізові угоди, домовляємося про визнання свідоцтв про вакцинацію та внесення України до національних “зелених переліків”. Все для того, щоб українці могли вільно та безпечно подорожувати світом, – звітували у МЗС.

Згідно з інформацією на інтерактивній мапі Міністерства, потрапити на острів можна тільки за умови проходження двотижневої самоізоляції з моменту прибуття та попереднє бронювання та оплата готелю, у якому вона буде проходити.

Для в’їзду також необхідно пред’явити негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прильоту.

Під час проходження самоізоляції у готелі потрібно обов’язково двічі повторити ПЛР-тест на коронавірус, на сьому та 14 добу.

Напередодні кордони для громадян України відкрила Словенія, але з дотриманням певних вимог. Детальніше про це в матеріалі Фактів ICTV.