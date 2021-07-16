Залізний Порт 2021 пляжі: Дикий, Морська зірка та інші

Хочете відпочити, проте не знаєте, куди краще з’їздити? Прекрасним рішенням стане подорож до Херсонської області.

Факти ICTV розповідають про найкращі пляжі Залізного Порту 2021, на яких туристи прекрасно та незабутньо проведуть свій відпочинок.

Морська зірка

Sea Star або Морська зірка – це критий піщаний пляж, розташований у Залізному Порту. Територія курортної зони розділена на дві частини: зону загального користування та закриту ділянку.

В зоні загального користування відпочивальники можуть скористатися шезлонгами, парасольками або іншими навісними конструкціями, що прикривають від спекотного сонця.

Також є закриті альтанки для любителів душевних розмов і бар для тих, хто має намір випити холодних напоїв і посидіти за столом, поїдаючи смачні десерти.

Закрита зона курорту також пропонує інші цікавинки. На території є кафе, басейни, майданчики для сімей з дітьми, альтанки, туалети й душові кабінки.

Від центру Залізного Порту до Sea Star відстань близько 2,3 км, згідно з картою. Адреса: вул. Вавилова, 2, Залізний Порт, Херсонська область.

Дикий пляж

Це мальовниче місце розташоване біля Скадовська на острові Джарилгач – найбільшому на території України. Особливість цього тихого місця – ідеальна чистота.

На березі курортної зони можна знайти крабів, креветок та мідій, які, як відомо, не можуть жити в забрудненій воді. Під час красивих вечірніх заходів сонця можна спостерігати за дельфінами, які дуже часто пропливають майже біля самого берега.

Однак це не все, що може здивувати туристів у цьому місці. Часто мандрівники можуть тут знайти пам’ятки часів неоліту – різні предмети, які могли стати в пригоді в побутовому житті того часу.

Територія цього незвичайного сонячного місця сягає 40 км, тому тим, хто любить відпочивати без зайвого шуму, цей пляж дуже сподобається.

Від центру Залізного Порту до Дикого пляжу на острові Джарилгач відстань близько 60 км, згідно з картою. Далеченько, однак враження того варті.

The Box

Це місце також називають Пляжем емоцій, і недарма – саме тут тисячі туристів проводять свій відпочинок щороку. На піщаному узбережжі Чорного моря завжди можна знайти позитивні емоції, які відпочивальники не зможуть втратити ще дуже довгий час.

У пішій доступності біля пляжу також є аквапарк для дітей та дорослих, бар, дитячий садок, а також без проблем можна орендувати шезлонги та парасольки для комфортного відпочинку.

На березі Чорного моря також організовують яскраві весільні церемонії з видом на прекрасний вечірній захід сонця. Впевнені, такий відпочинок тут запам’ятається надовго.

Від центру Залізного Порту до The Box відстань близько 1,6 км, згідно з картою. Адреса: вулиця Шкільна, 59 в, Залізний Порт, Херсонська область.

White Beach

Це місце також відоме як Білий пляж. Подейкують, що його так назвали через те, що вся територія виглядає білою через високе укриття, яке прикриває відпочивальників від спекотного сонця.

Також є версія, що курортну зону так назвали через білосніжний пісок та прекрасний вид на узбережжя. На території також є кафе, бар та зони для різних розваг.

Тут також можна взяти в оренду шезлонги та парасольки, якщо туристи хочуть прилягти ближче до берега Чорного моря. Можна сміливо сказати, що це один з найкращих пляжів у Херсонській області.

Від центру Залізного Порту до White Beach відстань близько 750 м, згідно з картою. Адреса: вулиця Морська, Залізний Порт, Херсонська область.

Стамбул

Стамбул – це центральний піщаний пляж у Залізному Порту. Його довжина близько 240 м, а ширина сягає близько 70 м. На території узбережжя встановлена ​​сцена для розваг, а також щодня працює анімаційна команда для сімей з дітьми.

На пляжі часто проводять різні конкурси, спортивну зарядку, волейбольні змагання, за які можна отримати цікаві призи.

Також на території є прекрасні пляжні бари, шезлонги, роздягальні, душові кабінки, а також парасольки, які прикриють від занадто палючого сонця Херсонської області.

Від центру Залізного Порту до пляжу Стамбул відстань близько 1 км, згідно з картою. Адреса: вул. Набережна, Залізний Порт, Херсонська область.

Malibu Beach

Це один з найкращих обладнаних пляжів, що доступний для всіх охочих його відвідати. Зовсім поруч розташована невелика безкоштовна стоянка, на якій можна залишити свій автомобіль.

На території зони відпочинку є криті місця, проте їх тут небагато – з цієї причини краще взяти з собою парасольку, яка прикриє від палючого сонця. Це також безпечне місце для діток – пісок тут чистять щодня.

Від центру Залізного Порту до Malibu Beach відстань близько 1,5 км, згідно з картою. Адреса: вул. Мала Морська 8б, Залізний Порт, Херсонська область, Голопристанський район.

Однак найголовніше – близькі люди поруч. Факти ICTV бажають прекрасного та незабутнього відпочинку в Залізному Порту.