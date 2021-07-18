Бельгія відкрила кордони для туристів з України

Ще одна країна відкрила кордони для українців, згідно з рекомендацією Ради Європейського Союзу. У Бельгію громадяни України можуть вільно подорожувати, незалежно від мети візиту на територію країни.

Для цього потрібно мати з собою закордонний паспорт (термін його дії не має перевищувати дату запланованого виїзду з Бельгії на шість місяців) та документальне підтвердження мети вашої поїздки (посвідка на проживання, резервування готелю, запрошення на роботу тощо).

Також у вас має бути документ, що підтверджує фінансову спроможність, та поліс медичного страхування, який визнають країни-членів Євросоюзу.

Крім того, мандрівникам з України потрібно заповнити форму Passenger Locator Form (PLF) за 48 годин до прибуття в Бельгію у декількох випадках.

Перший – подорож у Бельгію авіаційним чи морським транспортом. Другий – поїздка потягом, автобусом, або на своєму автомобілі з країни, яка не є членом Євросоюзу або учасником Шенгенської Угоди.

Форму має заповнити кожна особа віком від 12 років. Відомості про дітей слід внести у PLF батьків або уповноважених людей, які супроводжуватимуть малюків чи школярів.

???????? Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше✌️ Всі умови в’їзду до країн⤵️ https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2021

Водночас форму не потрібно заповнювати мандрівникам, які перебуватимуть на території Бельгії менше, ніж 48 годин або громадянам, які виїжджають з неї щонайбільше на 48 годин.