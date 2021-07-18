В Україні є безліч цікавих туристичних локацій, які хоч раз у житті потрібно відвідати кожному.

Подорожі Україною допоможуть вам розширити горизонти та вкотре переконатися, наскільки наша країна – красива та різнопланова. У нас є багато місць, куди варто вирушити за новими емоціями, натхненням і спогадами.

Факти ICTV зібрали топ-30 туристичних локацій України, де має побувати кожен.

Говерла

Це найвища вершина України (2061 м), розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Хоч раз у житті підкорити Говерлу має кожен мандрівник. Саме там ви побачите неймовірні краєвиди українських Карпат. Піднятися на вершину можна різними за складністю маршрутами, тому ви можете обрати найкомфортніший для себе варіант.

Синевир

Озеро Синевир є найбільшим гірським озером України, його ще називають перлиною Карпат. Воно розташоване на висоті майже 1 тис. м над рівнем моря в оточенні вікових ялин і сосен.

Синевир приваблює туристів зі всього світу. Вода в джерелі настільки чиста, що навіть на найбільшій глибині можна побачити дно.

Бакота

Це затоплене село у Хмельницькій області, яке називають українською Атлантидою.

Раніше на цьому місці було звичайне село з вулицями, будинками і жителями, але у 1981 році його затопили, щоб побудувати гідроелектростанцію.

Зараз Бакота – це місце з дивовижною природою. Тут можна рибалити, замовляти екскурсії на теплоході або просто вибратися на скелі й насолоджуватися краєвидами.

Лемурійське озеро

Лемурійське озеро, яке розташоване у Херсонській області, називають українським Мертвим морем. Головними особливостями водойми є рожевий відтінок води і високий рівень солі.

Тут можна полежати на воді, не докладаючи до цього жодних зусиль. А за цілющими властивостями озеро не поступається світовим курортам.

Манявський водоспад

Один з найбільших водоспадів України, розташований у Івано-Франківській області.

Це досить колоритне місце, оскільки жителі вважають, що неподалік водоспаду водяться мавки і німфи. А вода має цілющі й омолоджувальні властивості.

Оптимістична печера

Це найдовша в світі гіпсова печера, її довжина становить 240 км. Ця природна пам’ятка була утворена в результаті розчинення гіпсових порід підземними водами близько 14 млн років тому.

Печерою проводять експедиції, під час яких можна побачити красиві гіпсові кристали, що мають різні форми і колір, а також чисті підземні озера із дзеркальною поверхнею. Сама пам’ятка розташована недалеко від села Королівка в Тернопільській області.

Подільські Товтри

Національний парк Подільські Товтри, розташований у Хмельницькій області, належить до семи природних чудес України.

Товтри – це залишки узбережних рифів, витягнених паралельно береговій лінії давнього Сарматського моря.

Парк вирізнається своєю рідкісною геологічною будовою. Варто зауважити, що аналогів у світі немає, але схожі за геологічними структурами скелясті гряди є у Великобританії та США.

Хотин

Середньовічна Хотинська фортеця, розташована у Чернівецькій області, збереглася до наших днів. Раніше вона була частиною єдиної оборонної системи, що складалася з дев’яти фортець.

Площа Хотинського заповідника становить майже 17 га. Сюди варто поїхати для того, щоб розширити свої знання у вивченні історії України.

Тустань

Давня фортеця розташована в селищі Урич Львівської області. В старовину вона вважалася надзвичайно важливим стратегічним об’єктом. Протягом століть фортеця виконувала роль давньоруського оборонного комплексу на скелях.

Сьогодні Тустань приваблює безліч туристів, а щороку тут проводиться історичний фестиваль Ту Стань! з лицарськими боями і атмосферними музичними виступами.

Асканія-Нова

Справжнє сафарі можна побачити у біосферному заповіднику Асканія-Нова, що на Херсонщині.

Серед спекотного українського степу ви зустрінете африканських зебр, американських бізонів та індійських антилоп. Унікальний живий куточок місцеві називають Ноєвим ковчегом, оскільки різноманітність тварин тут вражає.

Більше того, вже понад 100 років Асканія-Нова залишається найбільшим степовим заповідником Європи. Площа природного оазису становить 33 тис. га.

Олешківські піски

Це найбільший піщаний масив у Європі, розташований у Херсонській області. Територія Олешківських пісків займає 1,6 тис. кв м, складається із безмежних барханів, висотою близько 5 м, і негустої рослинності.

Раніше цей об’єкт був стратегічним для військових, і тому тривалий час залишався секретним.

Голубі озера

Голубі озера – це затоплені кар’єри з видобутку кварцевого піску. Блакитне, Бірюзове та Станціонне озера з кришталевою водою розкинулись у селі Олешня на Чернігівщині.

Водойми вражають своїм яскраво-блакитним кольором. Дно кожного озеро встелене кварцовим піском, з якого, власне, і виготовляють скло.

Джарилгач

Найбільший острів України, розташований в акваторії Чорного моря, на Херсонщині. Це місце з прозорою водою, білим піском і дикою природою.

Тут можна усамітнитися, милуватися природою і різноманітністю тварин: від диких оленів до болотяних черепах. А в найближчих метрах моря можна побачити величезних крабів, дельфінів і морських свинок. Особливістю клімату острова є наявність в усі пори року сильних вітрів.

Актівський каньйон

Актівський каньйон, що розташований у Миколаївській області, ще називають Каньйоном Диявола або Малим Кримом. Він є частиною Національного природного парку Бузький Гард.

Висота скель досягає 40-50 м, а площа займає понад 250 га. Окрім пейзажів, які захоплюють дух, тут можна побачити унікальні гірські тюльпани, які ростуть завдяки особливому клімату.

Шацькі озера

Шацький національний природний парк складається з 24 унікальних озер, які розкинулися у Волинські області.

Територія розміром у 32 га здивує неймовірними пейзажами і подарує спокійний відпочинок. А прихильники активного відпочинку можуть взяти з собою палатки для того, щоб зробити подорож ще більш незабутньою.

Софіївка

Це найбільш вражаючий дендропарк України завдяки своїм масштабам (понад 179 га), доглянутому вигляду, історії і задуму архітектора.

Софіївка була побудована за наказом польського магната графа Потоцького, який вирішив зробити подарунок своїй коханій Софії Вітт. У парку зібрані незвичайні рослини, підземні ріки, водоспади і фонтани, а на кажному кроці трапляються старовинні альтанки, містки і скульптури.

Софіївка розташована в Черкаській області, в місті Умань.

Тунель кохання

Одне з найромантичніших місць України розташоване поблизу селища Клевань, на Рівненщині. Цей туристичний об’єкт – зелений коридор довжиною 5 км, створений деревами, що вишикувались у арку ідеальної округлої форми.

А залізничні рейки в ньому стали візитною карткою туристичної Волині. Тут часто організовують фотосесії закоханих пар. А серед молодят популярна традиція – садити тут саджанці дерев або квіти, що символізують їхні почуття.

Скелі Довбуша

Це надзвичайно красивий скельно-печерний комплекс на висоті 668 м, що розташований неподалік від села Бубнища в Івано-Франківській області.

Скельні виступи утворилися тут приблизно 70 млн років тому, їх висота сягає 80 м, ширина — 200 м, довжина — майже 1 км.

Зараз Скелі Довбуша є популярним туристичним місцем, а також улюбленою локацією всіх скелелазів.

Дністровський каньйон

Каньйон розташований на межі чотирьох областей: Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської. Його загальна довжина становить 250 км.

Ця пам’ятка природи вражає скелями, вік яких понад 400 млн років, численними водоспадами, листяними та сосновими лісами, цілющими джерелами, а також різноманіттям флори та фауни.

Вилково

Вилково називають українською Венецією, оскільки замість звичних нам вуличок і тротуарів там скрізь вода. Це невелике містечко Одеської області розташувалося на численних рукавах 75-кілометрової дельти Дунаю, що впадає у Чорне море.

Практично кожен житель Вилково має власний водний транспорт. Тому сюди варто поїхати, щоб побачити, як місцеві поважають природу.

Санжійка

За новими враженнями і відпочинком на березі Чорного моря можна вирушити у Санжійку, селище в Одеській області.

Головною пам’яткою цієї місцевості є Санжійський маяк, побудований у 1921 році. Оскільки море щорічно підмиває берег на 1 м, будівлю періодично переносять углиб суші, через що за нею закріпилася назва “маяк, що тікає”.

Крім цього, місцевість приваблює туристів малолюдністю, піщаними пляжами, спокійною атмосферою і приємним морським повітрям.

Чернівецький університет

Чернівецький університет вважається одним з найвідоміших вищих навчальних закладів України, а також є популярним туристичним об’єктом.

Це будівля з величною історією, старовинною архітектурою і великим дендропарком.

На території комплексу розташована церква, а сам університет називають українським Гоґвортсом. Замовивши екскурсію, можна потрапити і всередину будівлі.

Києво-Печерська лавра

Це православний монастир у Києві, який був заснований у 1051 році монахами Антонієм і Федосієм. Сюди прагне потрапити кожен турист, оскільки на території Лаври є на що подивитися.

Там розташовані 14 православних храмів з унікальною архітектурою, яка збереглася до наших часів, чоловічий монастир, сім музеїв і одна з перших типографій на Русі.

Києво-Печерська лавра славиться печерами, де зберігаються мощі князів. А піднявшись на дзвіницю висотою 96,5 метра, можна помилуватися неймовірними пейзажами Києва.

Замок Шенборнів

Серед різноманітних архітектурних пам’яток Закарпаття варто виділити казковий замок Шенборнів. Він був відкритий у 2013 році, проте зберігся у первозданному вигляді як всередині, так і зовні.

Будівля зведена згідно з астрономічними принципами, тому кожен з елементів фасаду має символічну інтерпретацію. Замок має рівно 365 вікон, що представляють дні року, 52 кімнати, які символізують кількість тижнів на рік, і 12 входів на кожен місяць року.

Оточує замок Шенборнів англійський парк площею 19 га, в якому можна знайти самшит, катальпу, канадські ялини, японські вишні, рожевий бук та багато інших цікавих рослин. У центрі парку – красиве озеро Тур з невеликим острівцем, який своїми обрисами достеменно повторює територію тодішньої Австро-Угорської імперії.

Хортиця

Ще одне місце з тисячолітньою історією і унікальною природою. Це найбільший острів на Дніпрі, розташований у районі міста Запоріжжя.

Природна унікальність Хортиці в тому, що тут у мініатюрі представлені зразки всіх ландшафтних зон України. Острів безпосередньо пов’язаний з українським козацтвом, оскільки в XVI столітті Дмитро Вишневецький на острові Мала Хортиця заснував деревно-земляний замок, який вважається прототипом Запорізької Січі.

На острові багато оборонних дерев’яних укріплень та будівель, старовинна церква і столітні дуби-гіганти.

Водоспад Гук

Це найбільший водоспад Карпат, його ще називають Женецьким. Висота водоспаду становить 15 м. Утворився він трохи більше півстоліття тому завдяки повені, тому він вважається наймолодшим у Карпатах.

Влітку там можна купатися, фотографуватися, споглядати околиці з оглядового майданчика і підніматися прямо до його підніжжя.

Одеські катакомби

Одеські катакомби приваблюють екстрималів і авантюристів, оскільки не кожен може наважитися пізнати підземний світ.

Загалом їхня довжина становить 2,5 тис. км, залишаючи позаду Римські й Паризькі катакомби. Ця розгалужена мережа тунелів і лабіринтів під містом утворилися після робіт з видобутку каменю.

Хоча існують легенди, що у різні періоди лабіринтами користувалися контрабандисти і революціонери. Вирушати на дослідження катакомб краще з досвіченим гідом.

Маріїнський палац

Вишукане бароко, гарні фасади, виразні об’єми і доглянутий парк з фонтами – всі ці архітектурні особливості можна побачити на території Маріїнського палацу.

З початку 2018 року завершена реставрація історичної споруди, яка тривала понад 10 років. Як і до реставрації, Маріїнський палац залишається Президентським палацом – церемоніальною резиденцією для проведення дипломатичних прийомів та урочистих заходів на найвищому рівні.

Навпроти палацу є парк площею 8,9 га, яким обов’язково треба прогулятися. Тут є міст закоханих, цікаві пам’ятники, фонтани та оглядовий майданчик. З нього відкривається приголомшливий вид на Дніпро.

Кінбурнська коса

На кордоні Миколаївської і Херсонської областей в оточенні вод Чорного моря і лимана розташувався Кінбурнський півострів. Це місце популярне серед поціновувачів усамітненого відпочинку, які тікають від цивілізації в лоно дикої природи.

Цікаво, що з одного боку Кінбурнську косу омиває солона вода, з іншого – прісна, що і створює специфічний мікроклімат.

Тут є ряд прісноводних і солоних озер з цілющою білою глиною і піщаними пляжами з піском білого кольору.

Вінницькі фонтани

Світломузичний фонтан Рошен є візитною карткою Вінниці. Це найбільший фонтан у Європі з 3D-графікою, підсвічуванням і музичним супроводом.

Він змонтований на плавучій платформі, що досягає в довжину 95 м. Для отримання приголомшливого шоу в воді встановлено 960 ліхтарів. Мерехтіння забезпечують лазерні промені. Фонтан працює з другої половини квітня до кінця жовтня.