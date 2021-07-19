Пара тревел-блогерів і ведучих реаліті У кого більше? на Новому каналі Макс Узол та Оля Манько склали туристичний маршрут для відпочинку на Арабатській стрілці.

Один із найвідоміших українських курортів на березі Азовського моря славиться різноманіттям дикої природи, цілющими джерелами і нескінченними пляжами.

До списку увійшли найкращі локації Арабатської стрілки, які зроблять вашу відпустку незабутньою і насиченою.

Пляжі

Пляжі на Арабатській стрілці досягають у довжину 115 км: від Генічеська і аж до Криму. Щоправда, зараз туристам доступно близько 40 км, оскільки інша частина тимчасово окупована.

Загалом пляжі комфортні та широкі, а вода у морі дуже чиста. Для більш усамітненого відпочинку в наметах і з дикою природою навкруги, підійдуть пляжі, які знаходять ближче до окупованих територій.

Острів Бірючий

За словами блогерів, це заповідник з ідеальними пляжами і дикими тваринами. Дістатися туди можна двома способами: з Кирилівки автомобілем або по воді з Генічеська.

– Бірючий хоч і називається островом, але це не завжди так. Островом він є у сезон дощів і штормів, коли перешийок, який з’єднує його з Федотовою косою, заливає водою, – каже Оля Манько.

На пляжі взагалі немає людей, а туристів найбільше дивують тонни мушель. Зазвичай екскурсія островом триває чотири години і коштує близько 800 грн. Ще можна взяти варіант з сафарі, аби пошукати диких тварин.

Термальні джерела і Солене озеро

Арабатська стрілка – це суцільний бальнеологічний курорт. Тут є багато солених озер, лікувальних грязей і термальних вод.

Перша локація, яку варто відвідати – Солене озеро, яке місцеві називають Мертвим морем. Там можна поплавати, спробувати гідромасаж та душ Шарко, помазатися грязями і купити на згадку сувенірів.

Друга точка – термальне джерело у Щасливцевому. На території є п’ять басейнів з різною температурою води. З 8.00 до 14.00 години вхід безкоштовний.

Третя локація – Арабатські терми у Стрілковому. На території є гаряче джерело, йодоване і гліцеринове озера. Вхід коштує 200 грн.

Залізний міст у Генічеську

Це головна Insta-точка курорту, де проводиться безліч фотосесій. Крім цього, Залізний міст є історичною пам’яткою, якій понад 100 років.

Його будівництвом займалися австрійці. Колись міст був залізничним, але з 70-х років його не експлуатують за призначенням. Тут гуляють туристи, сидять рибалки і їздять автомобілі.

Маяк Генічеський

25-метровий маяк, якому вже понад 140 років, є символом Генічеська. Він особливий тим, що має квадратну форму. І там навіть живуть люди – сім’я маячника.

Раніше всередину можна було потрапити на екскурсію, але зараз маяк закритий на реконструкцію.

Рожеве озеро

Це найбільш відома локація Генічеська, яку обов’язково потрібно відвідати. Там можна побачити найкрасивіші заходи сонця, найдивовижніші краєвиди, а також зробити найкрутіші фото.

Фото: Новий канал