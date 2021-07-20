Після рішення Ради ЄС про зняття для України COVID-обмежень на подорожі, Фінляндія вирішила відкрити кордони для українців.
Це стосується тільки тих українців, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.
– Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації, – повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter 20 липня.
????????Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації.
Детальні умови в’їзду та список визнаних вакцин є на інтерактивній карті МЗС???? (спойлер: індійські та китайські там є????)#ВакцинуйсяТаМандруйhttps://t.co/8RkEzCg6Yk
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 20, 2021
Зазначимо, з 26 липня до Фінляндії можна буде в’їжджати з усіх країн світу тим, хто пройшов повний курс вакцинації препаратами, які схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я або Європейське агентство з лікарських засобів.
Фінляндія визнає такі вакцини:
- Comirnaty (Pfizer-BionTech);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen (Johnson & Johnson);
- Sinopharm;
- Covishield;
- CoronaVac.
Перетин кордону Фінляндії для українців на підставі негативного ПЛР-тесту або підтвердження, що людина перехворіла на коронавірус буде дозволений виключно за наявності поважної причини для поїздки.