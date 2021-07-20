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Факти / Lifestyle / Подорожі
Максим Зайченко |

Ще одна європейська країна відкрила кордони для українців

Helsinki, Finland депозит

Після рішення Ради ЄС про зняття для України COVID-обмежень на подорожі, Фінляндія вирішила відкрити кордони для українців. 

Це стосується тільки тих українців, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. 

– Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації, – повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter 20 липня.

Зазначимо, з 26 липня до Фінляндії можна буде в’їжджати з усіх країн світу тим, хто пройшов повний курс вакцинації препаратами, які схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я або Європейське агентство з лікарських засобів.

Фінляндія визнає такі вакцини:

  • Comirnaty (Pfizer-BionTech);
  • Spikevax (Moderna);
  • Vaxzevria (AstraZeneca); 
  • Janssen (Johnson & Johnson);
  • Sinopharm;
  • Covishield;
  • CoronaVac.

Перетин кордону Фінляндії для українців на підставі негативного ПЛР-тесту або підтвердження, що людина перехворіла на коронавірус буде дозволений виключно за наявності поважної причини для поїздки.

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