Після рішення Ради ЄС про зняття для України COVID-обмежень на подорожі, Фінляндія вирішила відкрити кордони для українців.

Це стосується тільки тих українців, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

– Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації, – повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter 20 липня.

????????Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Детальні умови в’їзду та список визнаних вакцин є на інтерактивній карті МЗС???? (спойлер: індійські та китайські там є????)#ВакцинуйсяТаМандруйhttps://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 20, 2021

Зазначимо, з 26 липня до Фінляндії можна буде в’їжджати з усіх країн світу тим, хто пройшов повний курс вакцинації препаратами, які схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я або Європейське агентство з лікарських засобів.

Фінляндія визнає такі вакцини:

Comirnaty (Pfizer-BionTech);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen (Johnson & Johnson);

Sinopharm;

Covishield;

CoronaVac.

Перетин кордону Фінляндії для українців на підставі негативного ПЛР-тесту або підтвердження, що людина перехворіла на коронавірус буде дозволений виключно за наявності поважної причини для поїздки.