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Євгенія Шапоренко |

Де відпочити на морі в День Незалежності: ціни, розваги та підводні камені

Де відпочити на морі в День Незалежності: ціни, розваги та підводні камені

День Незалежності українці святкуватимуть у вівторок, 24 серпня. Однак, якщо у вас вийде отримати вихідний 23 серпня, можна сміливо вирушити в міні-відпустку на кілька днів.

Ба більше, на багатьох українських курортах з цієї нагоди готують пишні святкування.

Кінець серпня – особливий час для відпочинку на морі. Відпочиваючих не так багато, та й погода більш лояльна.

Відпочинок у Бердянську

Бердянськ розташувався біля берегів Азовського моря. Серед його плюсів –  температура води, яка на 2-3° вища, ніж в Чорному морі. Ця різниця дуже важлива, особливо для тих, хто планує вирушити на відпочинок з дитиною.

Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Де відпочити на морі в День Незалежності: ціни, розваги та підводні камені / 4 фотографии

Ціни на відпочинок у Бердянську. Можна знайти апартаменти в готелях і базах відпочинку від 300 грн за ніч на одну людину. Щоб отримати середній комфорт і сніданок, готелі обійдуться в 400-900 грн за ніч. Є й готелі від 1 тис. грн. Також можна орендувати кімнату або ліжко у місцевих жителів за 100-200 грн.

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Розваги в Бердянську:

  • Колесо огляду Міраж (50 грн).
  • Аквапарк Мис доброї надії (від 230 грн до 590 грн).
  • Зоопарк Сафарі (150-200 грн).
  • Водні розваги – серфінг, кайт, банан, водний скутер, парашут (від 50 до 1,6 тис. грн).
  • Прогулянки на катері (від 50 грн).

Мінуси відпочинку в Бердянську. У 2021 році відпочивальники масово почала скаржитися на величезну кількість морських бліх, через яких складно довго перебувати у воді. Також серед традиційних скарг – висока вартість проживання і поганий сервіс за таку ціну.

Відпочинок у Кирилівці

Кирилівка також один із найпопулярніших курортів в Україні. Хоча варто зазначити, цінники тут іноді вищі, ніж в тому самому Бердянську.

Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Де відпочити на морі в День Незалежності: ціни, розваги та підводні камені / 4 фотографии

Ціни у Кирилівці. Найдешевший відпочинок тут обійдеться від 100 до 250 грн за ніч. Також є багато баз відпочинку, де одній людині доба коштуватиме 250-450 грн. Туристи, які звикли до певного комфорту, повинні будуть викласти від 500 до 1 тис. грн за ніч в готелі. Є і преміум-сегмент – понад 1 тис. грн.

Розваги у Кирилівці:

  • Луна-парк Адреналіншоу (ціни на атракціони від 50 до 80 грн).
  • Дельфінарій Оскар (220-270 грн, додаткові послуги – від 100 до 3 тис. грн).
  • Аквапарк Острів скарбів (від 570 до 590 грн).

Варто зазначити, що для любителів нічного життя тут багато клубів, барів і кальянних.

Мінуси відпочинку в Кирилівці. Хотілося б нагадати, що в середині серпня на Азовському морі починається період цвітіння водоростей. Через велику кількість залишків водоростей море каламутне.

Відпочинок у Скадовську

Скадовськ також розташований на Азовському морі. Він здавна славиться тим, що це найкращий курорт для сімейного відпочинку. Тут є навіть Дитячий пляж.

Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Де відпочити на морі в День Незалежності: ціни, розваги та підводні камені / 4 фотографии

Ціни на відпочинок у Скадовську. Орієнтовно вартість житла без зручностей – від 110 грн, житло зі зручностями на блоці або поверсі – від 150 грн, житло зі зручностями в кімнаті – від 170 грн, вартість однокімнатної квартири стартує від 500 грн, а ще можна орендувати будиночок біля моря вартістю від 1,6 тис. грн. Вартість номера в готелі – від 400 грн за ніч на одну людину.

Розваги у Скадовську:

  • Дельфінарій Акварель (виступ 250-300 грн, додаткові послуги – від 70 до 19 тис. грн).
  • Аквапарк Акваторія (150-200 грн).
  • Парк атракціонів Острів Скарбів (вартість одного атракціону від 30 грн).
  • Перевернутий будинок.

Мінуси відпочинку в Скадовську. Каламутне море в серпні, платні пляжі, вартість яких доходить до 200 грн/день.

Крім того, у Скадовську напередодні Дня незалежності буде проходити фестиваль Чорноморські ігри.

Відпочинок у Залізному Порту

Залізний Порт – це місце як для сімейного відпочинку, так і для компанії друзів. Однак варто одразу зрозуміти, що море тут глибоке і холодне. Хоча більшість баз відпочинку і готелів розташовані не далі, ніж за 15 хв від набережної.

Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Де відпочити на морі в День Незалежності: ціни, розваги та підводні камені / 5 фотографий

Ціни на відпочинок у Залізному Порту. Кімната у приватному секторі обійдеться близько 150 грн. Найбюджетніші бази відпочинку пропонують проживання за 350-450 грн. Також є й апартаменти від 1 тис. грн. Однак багато баз відпочинку пропонують 3-разове харчування для туристів, а деякі просто можуть надати вам кухню для приготування їжі. Це значно впливає на вартість проживання, тому уточнюйте цю інформацію у адміністрації.

Розваги в Залізному Порту. Там багато нічних клубів, барів і лаундж-зон, однак мало місць, де можна відпочити з дітьми. Але можна відвідати аквапарк Акваленд Залізний Порт – 250-350 грн. Серед водних розваг – водний скутер, банан.

Мінуси відпочинку в Залізному Порту. Маленький населений пункт з обмеженою інфраструктурою. Довго добиратися від найближчого залізничного вокзалу в Херсоні.

Відпочинок у Затоці

У Затоку варто їхати як компанією друзів, так і з сім’єю. Також плюсом будуть різнопланові пляжі і можливість орендувати житло від 250 грн до кількох тисяч.

Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Куди поїхати на День незалежності 2021
Де відпочити на морі в День Незалежності: ціни, розваги та підводні камені / 3 фотографии

Ціни на відпочинок у Затоці. Найбюджетніші бази відпочинку коштують від 250 грн. Б/в із середнім рівнем комфорту обійдуться туристам близько 800 грн. Мінімальна ціна на проживання в готелях на першій-другій лінії за добу становить близько 1,8 тис. грн – і це без харчування.

Розваги у Затоці. Серед водних розваг туристам пропонують водні скутери, лижі, катамаран, банан.

Мінуси відпочинку в Затоці. Зависокі ціни на житло, харчування і розваги, велика кількість відпочивальників, не найкращі екологічні умови.

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Фото: berdyansk.lovileto, Улюблена Кирилівка, skadovskcity, Залізний Порт

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