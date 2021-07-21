Подорожі Україною: куди вирушити, щоб освоїти нові ремесла

В Україні існує безліч місць, куди можна вирушити у подорож. Ба більше, локації є на будь-який смак. Це гастротури, і море, і гори.

Свій рейтинг подорожей Україною показав і міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

– Вже неодноразово розповідав про перспективи внутрішнього туризму. А також про те, чому мандрувати Україною – круто і цікаво. Крім усього, ми усвідомлюємо власну національну ідентичність саме знайомлячись з українською історією, спадщиною, культурою, – зазначив міністр.

Також він додав, що в Україні багато доволі нестандартних напрямків, зокрема літературний туризм, екологічний чи індустріальний.

– Ще одна причина подорожувати Україною: народні художні промисли, – підкреслив Ткаченко.

Міністр опублікував список місць, куди можна вирушити не просто у подорож, а й повчитися новому ремеслу.

Опішня (Полтавська область)

– Столиця українського гончарства. У цьому селищі розвивали гончарне мистецтво століттями. І у нас є можливість побачити й зараз його вишуканість і одночасно простоту форм, – розповів Олександр Ткаченко.

В Опішні також розміщені найбільший музей гончарства у Європі, музей-садиба гончарки Олександри Селюченко, музей-садиба родини Пошивайлів, музей малобудищанського гончарства і багато іншого.

Крім того, там проводиться безліч майстер-класів з гончарства.

Пирогів (Київщина)

Під Києвом розташувався Пирогів – осередок української архітектури та побуту ХХ століття. Також це чудове місце, щоб освоїти нові для себе ремесла, зокрема гончарство, плетіння з соломи, витинанку (мистецтво вирізати з паперу).

– Це буде цікаво як для діток, так і для дорослих. Впевнився сам, коли приїхав сюди зі своїми дітьми. Неймовірні емоції, – підкреслив міністр.

Решетилівка (Полтавська область)

У цій місцині виготовляють унікальні килими, які відрізняються поєднанням кольорів, орнаментами.

Також там створюють вишиванки за власною технологією – білим по білому.

Петриківка (Дніпропетровська область)

Про петриківський розпис чули у всьому світі. Ба більше, його вже внесли до Списку Всесвітньої нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

– У ньому часто переважають квітки різних кольорів, виконані неординарною технікою. Тому цей вид декоративно-прикладного мистецтва дуже полюбився як українцям, так і іноземцям, – зазначив Ткаченко.

Рахів (Закарпатська область)

У цьому містечку процвітає різьбарство. Ще за часів Київської Русі розвивалося художнє різьбарство.

– Столи, скрині, посуд, ліжка – візерунками прикрашалися будь-які вироби з дерева. Аби зрозуміти ці масштаби, варто навідатися у музей гуцульського різьбарства або на автентичні ярмарки, – розповів міністр.

Він додав, що Мінкульт готовий підтримати майстрів, які займаються ремеслами. Зокрема йдеться про допомогу з рекламою, розповсюдженням.

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