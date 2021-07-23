Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що відсьогодні Франція відкрила свої кордони для всіх типів подорожей для громадян України.

– Тепер офіційно: Безвіз із Францією знову діє! – написав міністр у своєму Twitter.

Кулеба зазначив, що в’їзд для українців Франція відкрила за рекомендацією Ради Євросоюзу.

Для того, щоб потрапити до країни на в’їзді потрібно пред’явити свідоцтво про вакцинацію або свіжий негативний результат тесту на коронавірус.

Тепер офіційно:

Безвіз із ????????Францією знову діє! Французький уряд відкрив в’їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. На в’їзді:

????свідоцтво про вакцинацію

або

????свіжий негативний тест Детальні умови в’їзду на карті МЗС???? https://t.co/EFdxgC7a7t — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2021

На сайті МЗС зазначається, що в’їзд без обмежень діє у тому випадку, коли громадянин України пройшов повний курс вакцинації визнаним Європейським агентством лікарських засобів та французьким урядом препаратом.

Дозвіл на в’їзд дає вакцина Comirnaty від Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen від Johnson&Johnson.

Зауважте, що курс вакцинації від коронавірусу вважається повним, якщо з моменту вакцинації Janssen минуло 28 днів, а для інших дозволених вакцини – сім днів з моменту щеплення другою дозою.

На кордоні документ, який підтверджує вакцинацію потрібно пред’явити, а також заповнити документ про відсутність симптомів Covid-19 і контактів з хворими.

Для невакцинованих українців також є можливість потрапити у Францію, для цього знадобиться ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до подорожі або тест на антитіла, його давність має бути не більше доби.