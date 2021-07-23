Швеція відкриває кордони для туристів з України

Швеція скасовує з 26 липня обмеження на поїздки для громадян України. Це стосується туристичних поїздок.
Про це повідомляється на сайті уряду Швеції.
– 22 липня уряд вирішив, що громадяни України будуть звільнені від заборони на в’їзд, а жителі Руанди та Таїланду більше не будуть звільнені від заборони на в’їзд. Ці поправки застосовуються з 26 липня 2021 року – повідомили в уряді.
За даними МЗС України, в силі залишається вимога про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус або сертифікат вакцинації при в’їзді.
Наназі Швеція визнає сертифікати вакцинації, видані в країнах ЄС/ЄЕП або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії або Ватикані. Водночас в’їзд у країну дозволено, якщо з дати отримання другої дози вакцини минуло 14 днів.
Швеція визнає такі вакцини:
- Comirnaty (Pfizer);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria, Covishield (AstraZeneca);
- Janssen (Johnson & Johnson);
- Sinopharm;
- CoronaVac (Sinovac).
ПЛР-тест повинен бути зроблений за 48 годин до в’їзду у Швецію (рахується час з моменту здачі біологічного матеріалу). Вимога поширюється на іноземців, яким виповнилося 18 років.
Джерело: уряд Швеції