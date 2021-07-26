Українці можуть вільно подорожувати вже до 14 країн Євросоюзу.

Це дозволено у межах послаблення обмежень, що раніше ввели з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

– Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Свобода подорожей українців – серед пріоритетів МЗС, – повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр додав на своїй сторінці й інфографіку для наочного розуміння, до яких країн українцям відкрито в’їзд.

Рада ЄС додала Україну до рекомендованого списку третіх країн, громадянам яких пропонують скасувати тимчасові обмеження на необов’язкові поїздки до Євросоюзу.

Тож, згідно з рекомендацією Ради ЄС, одна за одною європейські країни почали відкриватися для всіх типів подорожей туристів з України.

До переліку додалися:

Данія,

Німеччина,

Бельгія,

Латвія,

Литва,

Естонія,

Фінляндія,

Словаччина,

Словенія,

Нідерланди,

Франція,

Швеція,

Іспанія,

Португалія.

Також у відомстві зауважили, що для в’їзду у більшість країн необхідно пред’являти свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест.

Щодо конкретних умов для в’їзду до кожної країни можна дізнатися на сайті МЗС.

Джерело: МЗС